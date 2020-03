“Quarantena bollente…”: Elodie si allena in casa, accavalla le gambe e mostra più del dovuto [FOTO]

Elodie e gli allenamenti durante la quarantena

Oltre a rilassarsi a letto, Elodie trascorrendo la quarantena facendo un po’ di attività fisica. Fino a qualche settimana fa, ovvero quando c’era la possibilità di incontrare altre persone, la cantante italo-francese condivideva il fitness con la sua amica Diletta Leotta. Nonostante i numerosi impegni, quel periodo le due professioniste trovano sempre il modo di vedersi.

Ricordiamo che la conduttrice siciliana è uno dei volti di punta di DAZN mentre la Di Patrizi è reduce della sua seconda partecipazione al Festival di Sanremo col brano ‘Andromeda’. Durante il loro ultimo incontro le due donne avevano condiviso delle Stories su Instagram, che si sono rivelate piccanti, ma nello stesso tempo anche molto curiose per un dettaglio particolare.

Allenamenti bollenti al fianco di Diletta Leotta

E se Diletta Leotta appariva con una canotta che metteva in evidenza il suo décolleté prosperoso, non è stata da meno Elodie. La Di Patrizi che ha 29 anni in quell’occasione indossava un paio di leggins molto aderenti, che su di lei sembrano essere come una seconda pelle.

La fidanzata di Marracash presentava delle gambe da urlo e molto toniche. Ma la sua cara amica, forse a sua insaputa, ha realizzato delle foto e poi condivise su IG, ha mostrato un dettaglio davvero imbarazzante.

Di che si tratta? Un paio di calzini leopardati che ha scatenato l’ironia da parte di tutti coloro che la seguono sul social network. Inoltre l’ex allieva di Amici è inquadrata in una posa decisamente bollente mandando in tilt i follower. (Continua dopo le foto)

La carriera artistica di Elodie Di Patrizi

Ricordiamo che prima della quarta posizione alla 70esima edizione del Festival di Sanremo 2020, Elodie Di Patrizi, cantante italo-francese che si è classificata seconda alla 15esima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. In quell’occasione, inoltre, la fidanzata del rapper siciliano Marracash ha vinto anche il premio della critica Vodafone e il premio RTL 102.5.