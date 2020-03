Beautiful, trame Usa: Brooke scopre che Flo e Shauna sapevano tutto

Nelle prossime puntate di Beautiful che vedremo su Canale 5 tra circa due mesi, il segreto su Beth verrà alla luce. Hope scoprirà che Thomas sapeva tutto, mentre Brooke scaglierà la sua rabbia contro Flo e Shauna, che aveva accolto nella sua famiglia come fossero sorelle. La rabbia della Logan sarà tanta e non sarò certo disposta a perdonare le due donne.

Beautiful, anticipazioni: Hope scopre che sua figlia è viva

Ci vorrà ancora un po’ di tempo prima che Hope venga a sapere la verità su Hope. La stilista si accorgerà che in molti l’hanno ingannata, in primis suo marito Thomas e non avrà intenzione di perdonare nessuno.

Hope e Liam Spencer (Scott Clifton) riabbracceranno la loro bimba creduta morta e saranno furiosi con Thomas e Flo Fulton, che conoscevano la verità e hanno avuto il coraggio di mentire per così tanto tempo. Stando alle anticipazioni di Beautiful, la coppia verrà a sapere che la prima a cospirare contro di loro è stata Flo, senza contare il fatto che anche Shauna Fulton, Zoe Buckingham e Reese sapevano dello scambio di culle.

I primi a pagare saranno proprio loro: il medico finirà in manette in una prigione di Londra, mentre Zoe e Xander (anch’esso a conoscenza del segreto di Beth) verranno espulsi dalla Forrester Creations. Come raccontano le anticipazioni di Beautiful, Hope capirà il dolore di Steffy, all’oscuro di tutto.

La Logan Jr. le prometterà di farle vedere Beth ogni volta che vorrà, ma che dovrà essere pronta a separarsi da lei. Per Steffy non sarà semplice e si rifugerà tra le braccia di Ridge e Taylor. Nello stesso tempo, la Logan sarà intenzionata a farla pagare cara a tutti coloro che hanno fatto soffrire sua figlia.

Flo finisce dietro le sbarre

Proseguendo con le trame di Beautiful, Flo proverà a scusarsi con Hope e Brooke, ma non servirà a nulla. La Logan infatti chiamerà la polizia, che arriverà immediatamente alla dependance per portare in carcere Flo. A quel punto, Shauna si avvicinerà a Ridge, con l’intenzione di convincerlo a ritirare la denuncia contro sua figlia. A questo punto le cose si complicheranno, in quanto il Forrester non resterà indifferente al fascino della Fulton.

Intanto, Taylor continuerà a pressare Steffy affinché non si arrenda e lotti per riavere suo marito Liam. Brooke non ne sarà certo contenta, senza contare il fatto che si accorgerà della vicinanza tra suo marito e Shauna. Ne seguirà una seria crisi coniugale tra i due, che culminerà in una separazione.

Le anticipazioni di Beautiful svelano che Brooke litigherà anche con sua sorella Katie, dopo che cercherà appoggio in Bill per mettere fine ai piani criminali di Thomas. Ci sarà un ritorno di fiamma tra la Logan e lo Spencer?