Un posto al sole, puntate dal 30 marzo al 3 aprile: Leonardo invita Serena

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 30 marzo al 3 aprile svelano che Marina Giordano si troverà in serio pericolo, mentre proseguiranno le indagini sul clan Tregara. Leonardo, approfittando della crisi tra Serena e Filippo, farà alla giovane una proposta allettante, nella speranza di conquistare il suo cuore.

Un Posto al sole, spoiler: Leonardo vuole conquistare Serena

Nelle puntate settimanali della soap opera in onda su Rai 3, vedremo Leonardo fare una proposta a Serena, visto che deve partire per lavoro. Nel frattempo, Niko e Susanna si troveranno sempre più coinvolti nelle indagini su Tregara, capendone la reale pericolosità.

Stando alle anticipazioni di Un Posto al sole, Viola sarà assalita dalla tristezza e dallo sconforto, in quanto non reggerà più lontananza da Eugenio, senza contare che la sua famiglia è in costante pericolo per via delle indagini alle quali fa capo suo marito. Alla Terazza, Bianca sarà molto felice per la sua nuova cagnolina, ma Giulia non sembra essere molto d’accordo. Alla fine si scoprirà come mai la Poggi ha tenuto questo atteggiamento, grazie ad una confessione che farà a Franco e Angela.

Continuando con le anticipazioni di Un Posto al sole, Guido e Mariella si troveranno in disaccordo per la scelta dei testimoni. L’organizzazione del loro matrimonio si rivelerà più difficile e complicata del previsto, ma regalerà agli spettatori di Rai 3 momenti esilaranti. I due capiranno di aver combinato un pasticcio.

Serena è in crisi

Non sarà semplice per Serena gestire la sua separazione da Filippo. Come raccontano gli spoiler di Un posto al sole, penserà seriamente se accettare l’invito di Leonardo a raggiungerlo in Sicilia, visto che Filippo le mostrerà solo freddezza e rancore. E’ davvero finita per la coppia? Serena dovrà fare i conti con la realtà e capirà di essere sola nel gestire le sue emozioni.

Cercherà però di essere forte per Irene, che soffrirà non poco il clima teso. Intanto, Viola verrà rassicurata da Eugenio, che le prometterà di fare tutto il possibile per proteggere la sua famiglia. La figlia di Raffaele però, non sembrerà credergli e manifesterà le sue preoccupazioni.

Infine, nelle puntate settimanali di Un posto al sole, vedremo Niko e Susanna alle prese con Avella. I due avvocati proveranno a convincere l’uomo a collaborare con la giustizia, ma dovranno faticare parecchio. Purtroppo, Mariano Tregara avrà in mente un nuovo piano che avrà conseguenze inaspettate per uno dei nostri amati protagonisti. Gli spoiler svelano inoltre che Marina si metterà nei guai, mentre Filippo e Roberto finiranno per avere l’ennesimo litigio.