Giorgio Manetti ritorna a Uomini e Donne: il motivo è una dama!

Giorgio Manetti è stato uno dei grandi protagonisti di Uomini e Donne. Il cavaliere, ormai non fa più parte della trasmissione da diverso tempo, ma ora il suo nome comincia a circolare nuovamente negli studi. Il famoso gabbiano, nonchè ex di Gemma Galgani sembrerebbe impegnato fuori dal piccolo schermo, anche se si vocifera di una crisi in corso. A quanto pare infatti, Giorgio avrebbe lasciato la sua partner. Ed ecco che spunta il gossip.

Anna Tedesco e le accuse di Gianni Sperti

Uno dei clamorosi motivi per cui Giorgio Manetti potrebbe tornare negli studi di Uomini e Donne è per via della sua amica Anna Tedesco. La dama, da qualche tempo è tornata al trono over, ma le accuse da parte di Gianni Sperti nei suoi confronti non si placano.

L’opinionista, infatti, non ha mai creduto nella buona fede della donna mettendo in discussione la sua lealtà. e sopratutto la misteriosa l’amicizia con Giorgio. Secondo alcune indiscrezioni, l’ex fidanzato della Galgani sarebbe stanco di sentirsi tirato in ballo continuamente da Gianni e sarebbe pronto a tornare negli studi televisivi. Qualche settimana fa, durante una delle ultime puntate.

Anna si sarebbe “tradita” parlando della città di Firenze. Una mossa sbagliata che ha messo in discussione il rapporto amichevole proprio con l’ex cavaliere. La stessa Tedesco in secondo momento si è posi sfogata sui social chiarendo per l’ennesima volta cosa la lega a Giorgio.

Giorgio Manetti torna Uomini e Donne?

Secondo i rumors, come già detto in precedenza, Giorgio Manetti potrebbe rientrate a rientrare a Uomini e Donne per chiarire il rapporto con Anna Tedesco e chissà magari anche con Gemma Galgani. Il famoso gabbiano nonostante le varie accuse alla dama torinese, non sembra aver dimenticato la sua vecchia fiamma.

Ovviamente se ciò accadesse, Gemma forse un pensierino quasi sicuramente ce lo farebbe, dato che all’interno del trono over, ad oggi non ha ancora trovato la persona giusta. Manetti potrebbe quindi rientrare a Uomini e Donne e la data prevista sarebbe l’inizio della nuova stagione. Per ora non ci resta altro che attendere nuovi dettagli.