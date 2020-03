Il Segreto, anticipazioni dal 30 marzo al 4 aprile 2020: il paese in pericolo

Nelle puntate della soap Il Segreto in onda su Canale 5 dal 30 marzo al 4 aprile 2020, il paesino sarà in serio pericolo, visto che sarà in procinto di essere inondato dalle acque. Nel mentre, Prudencio avrà una gradita sorpresa, visto che riceverà una lettera da Saul, che desidera invitarlo a Roma da lui e Julieta insieme a Lola. Il giovane accetterà?

Il Segreto, trame settimanali: Garcia Morales salva i figli di Maria

Nelle puntate settimanali della soap opera, daremo l’addio a Prudencio e Lola, visto che andranno in Italia da Saul, lasciando per sempre Puente Viejo. Intanto, Mauricio riuscirà a trovare il posto in cui Fernando ha nascosto Esperanza e Beltran.

Garcia Morales lo raggiungerà e, dopo averlo accusato di averlo tradito e usato per i suoi scopi, trarrà in salvo i figli di Maria. Tuttavia, come svelano le anticipazioni de Il Segreto, le sue condizioni di salute saranno disperate dopo il confronto all’ultimo sangue con il Mesia. Don Berengario e Marina saranno una coppia a tutti gli effetti e l’ex religioso dirà ai paesani di aver preso la decisione di lasciare la veste ecclesiastica. Non tutti la prenderanno bene.

Continuando con le anticipazioni de Il Segreto, Puente Viejo starà per essere sommersa dalle acque ma non si potrà fare nulla, visto che il sotto segretario è stato ricoverato dopo lo scontro con il Mesia. Maria, nel mentre, dirà a Francisca di aver deciso di partire per Cuba, in quanto vuole provare a ricostruire la sua famiglia al fianco di Gonzalo.

Gracia resta con Hipolito

Le anticipazioni de Il Segreto svelano che Fernando sarà ancora introvabile, dopo essere scappato in fretta e furia. L’uomo ha in mente un altro pericoloso piano per distruggere il paese. Francisca dirà a Maria di essere contraria alla sua partenza per Cuba, ma dovrà rassegnarsi all’idea di non rivedere più la sua figlioccia e i nipoti.

Infine, nelle puntate settimanali della soap opera Il Segreto, vedremo Gracia rifiutare l’allettante proposta di Andalucina di partire per la Spagna per ballare il flamenco. La donna dirà di voler restare con il suo Hipolito, che sarà al settimo cielo per la felicità. Purtroppo, Puente Viejo sta per essere inondata e l’unica soluzione è mettersi in salvo il prima possibile.

A tal proposito, Carmelo inviterà i paesani a lasciare le loro case. Anche Francisca e Raimundo dovranno abbandonare la Casona e per entrambi non sarà facile arrendersi all’evidenza che tutto è perduto. Sarà davvero la fine? Non resta che attendere le prossime puntate per scoprire il destino del borgo iberico e dei suoi abitanti e, nello stesso tempo, cosa combinerà il folle Fernando Mesia.