Una Vita, puntate dal 29 marzo al 3 aprile: Flora rapita da Andres

Arrivano puntuali le anticipazioni di Una Vita dal 29 marzo al 3 aprile. Andres rapirà Flora e chiederà ad Inigo di pagare una grossa somma, se non vuole che la giovane faccia una brutta fine. Nel frattempo, Lucia farà una festa per il suo compleanno e non solo: per la prima volta, si concederà al suo Telmo.

Una Vita, spoiler: Lucia e Telmo appaiono in un articolo scandalistico

Nelle puntate settimanali della soap opera, Inigo non saprà come fare per liberare Flora. Nel frattempo, Samuel dirà a Jimeno Batán di non avere intenzione di uccidere per lui, anche se ciò lo farà senza dubbio infuriare. Al quartierino tutti parleranno del pettegolezzo del giorno, visto che Telmo e Lucia finiranno su un giornale di stampa scandalistica mentre si baciano. La cosa però, sembrerà non toccare particolarmente la Alvarado.

Le anticipazioni di Una Vita raccontano che Padre Bartolomeo continuerà a proteggere Lucia e dirà che, per evitare che il perfido Espineira venga in possesso del patrimonio dei Marchesi di Valmez, la Alvarado e Telmo dovranno impegnare tutti i soldi in una associazione benefica.

Lucia si concede a Telmo

Proseguendo con gli spoiler di Una Vita, vedremo che Celia continuerà ad essere ossessionata da Milagros, preoccupando sempre di più Felipe e Ramon. Intanto, Rosina vorrà sapere che cosa sta nascondendo Inigo e così costringerà Liberto a parlare. Il giovane Palacios gli confesserà che Flora è stata rapita e che verrà liberata solo dietro riscatto. Nel frattempo, arriverà il compleanno di Lucia. Ciò significa che la giovane erediterà il patrimonio dei Valmez, diventando ricca.

Infine, stando alle anticipazioni di Una Vita della prossima settimana, Felipe proverà a far ragionare Celia, invitandola ad occuparsi di lui e di non stare tutto il giorno attaccata a Milagros. La donna però, non ne vorrà sapere. La festa di compleanno di Lucia sarà un successo.

Telmo la inviterà a passare del tempo con lui e i due faranno per la prima volta l’amore. Celia e Felipe avranno una dura discussione, visto che la Alvarez Hermoso, nel bel mezzo dei festeggiamenti per il compleanno di Lucia, abbandonerà tutti per accertarsi che Milagros stia bene.