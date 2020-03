Beautiful, anticipazioni dal 29 marzo al 4 aprile: Brooke furiosa con Ridge

Pronta un’altra settimana di programmazione della soap opera Beautiful su Canale 5. Cosa succederà nelle puntate dal 29 marzo al 4 aprile? Hope continuerà a credere che Beth sia morta, ma si avvicinerà a Thomas. La presenza del piccolo Douglas sarà un toccasana per lei.

Beautiful, spoiler: Katie e Bill vicini

Nelle puntate settimanali della soap opera, vedremo Flo e Quinn legare sempre di più. La Fuller non perderà tempo ad elogiare le qualità del figlio alla nuova amica, sperando che possa interessarsi a lui. Stando alle anticipazioni di Beautiful, Sally e Wyatt parleranno delle proposta di Ridge Forrester di tornare a lavorare per lui. Il giovane Spencer deciderà però di rimanere nell’azienda di famiglia, cosa che piacerà a Bill e Katie.

Nel frattempo, Will farà in modo che Katie e Bill si incontrino e passino del tempo insieme. I due non sapranno che loro figlio sta facendo di tutto per farli tornare insieme. Crescerà anche il rapporto tra Hope e Douglas, sempre più uniti. A tal proposito, come svelano gli spoiler di Beautiful, Ridge farà infuriare Brooke, quando la metterà al corrente che Taylor vorrebbe che sua figlia si fidanzasse con Thomas. Tra i due ci sarà un litigio molto forte.

Will vuole che Katie e Bill tornino insieme

Nelle puntate settimanali di Beautiful, Hope e Thomas finiranno per passare tutte le giornate insieme, facendo ingelosire Liam. I due cercheranno di consolare Douglas facendogli ricordare sua madre Caroline quando era viva e in salute. Katie e Bill intanto, verranno a sapere che è stato proprio Will ad organizzare il loro incontro e si lasceranno andare alla tenerezza. Anche Donna, Justin e Wyatt verranno informati della dolce iniziativa del piccolo.

Infine, stando alle anticipazioni di Beautiful, Brooke e Ridge continueranno a litigare dopo che Taylor ha espresso il suo desiderio di vedere insieme Hope e Thomas. Brooke non permetterà mai che ciò accada, mentre suo marito non sembrerà essere così lontano dall’idea della Hayes.

Bill e Katie inizieranno a capire di provare ancora un forte sentimento l’uno per l’altra, mentre la Logan pregherà Hope di fare di tutto per tenersi stretto Liam, visto che Taylor sta tramando nell’ombra. Inoltre, Brooke non si fida di Thomas, che sta assumendo un atteggiamento ossessivo nei suoi confronti.