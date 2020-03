“Si è ingozzata di cibo la bimba?”: Laura Chiatti scioccata per l’attacco al figlio, la vergogna su IG [FOTO]

Marco Bocci e Laura Chiatti: l’amore per i figli

Senza ombra di dubbio una delle coppie più belle dello spettacolo italiano è quella composta da due attori. Stiamo parlando di Laura Chiatti e del marito Marco Bocci. Oltre alla bravura sono anche belli, quindi dalla loro unione non potevano non nascere due splendide creature: Enea e Pablo.

Per la protagonista di ‘Notte prima degli esami’ la famiglia viene al primo posto, scavalcando anche il lavoro. Infatti per crescere i due bambini la donna ha deciso di dire no a delle importanti parti in film e crescerli in prima persona.

Le critiche da parte dei leoni da tastiera

Laura Chiatti ha un pubblico molto attivo anche su Instagram dove conta oltre un milione di follower. Nel account personale la moglie di Marco Bocci condivide attimi del suo quotidiano, soprattutto momento col consorte e i loro adorati figli Enea e Pablo. Come Sonia Bruganelli anche l’attrice è particolarmente schietta nell’esprimere il proprio pensiero anche se spesso le si ritorce contro.

Infatti la ragazza spesso è oggetto di critiche da parte dei cosiddetti leoni da tastiera. Quest’ultimi un po’ di tempo fa avevano preso di mira perché faceva tenere i capelli troppo corti ai suoi due bambini. Lei non era rimasta a guardare replicando come una madre deve fare. (Continua dopo il post)

Un hater critica il figlio di Laura Chiatti e Marco Bocci

Visto che ad Enea e Pablo Bocci i capelli sono cresciuti, l’attenzione degli haters si indirizzata su qualcos’altro. Infatti degli utenti frustrati hanno preso di mira il suo primogenito. Per quale ragione? La nota attrice su Instagram ha postato uno scatto che la ritrae appunto col bambino e un internauta le ha scritto: “Ha mangiato troppo la bambina???”.

A parte che ha utilizzato il femminile e poi è davvero vergognoso offendere un ragazzino. Gli altri seguaci della Chiatti si sono scagliati contro il detrattore e subito dopo è arrivata anche la risposta i Laura: “E’ un bambino e mangia quanto vuole! E’ un po’ cicciottello? Avrà tempo per le diete”.