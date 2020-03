Panico a Uomini e donne, malore improvviso per l’ex di Gemma: ‘sono vivo per miracolo’

L’ex cavaliere del trono over ha avuto un malore

Chi è appassionato del trono over di sicuro non avrà dimenticato Fabrizio Cilli, ex corteggiatore di Gemma. Il giovane si è presentato negli studi di Canale 5 per corteggiare Gemma Galgani dichiarandosi interessato alla sua persona. Purtroppo, le sue intenzioni si sono rivelate fasulle e l’uomo come in tanti supponevano cercava solo visibilità.

Dopo la pessima figura in diretta, l’ex corteggiatore della Galgani è sparito dagli studi ma ha comunque continuato a lanciare frecciatine alla redazione sui social. Pochi instanti, fa il cavaliere ha postato sul suo profilo Facebook uno scatto allarmante, che ha subito preoccupato i propri seguaci.

Malore per un ex corteggiatore della Galgani

Fabrizio Cilli per chi non lo ricorda è un giovane ragazzo di Montecatini Terme. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne è un addetto alla sicurezza e di conseguenza si mostra alto, muscoloso e di forte presenza. Sui social è sempre attivo e pubblica scatti che lo ritraggono nel proprio quotidiano. Poche ore fa, però, una sua foto ha fatto preoccupare i propri seguaci.

Nel dettaglio, l’ex di Gemma ha pubblicato una sua immagine su un lettino. Vista l’emergenza coronavirus in tanti sono entrati in panico e hanno temuto il peggio per la sua salute. Il 42enne ha spiegato che per un momento ha pensato addirittura di morire e di essersi spaventato tantissimo. Ad ora nessuno ha capito se ha avuto un malore o se è stato poco bene, ma con poche righe ha subito rassicurato i propri follower. (Continua dopo il post)

Fabrizio Cilli cacciato da Uomini e Donne

La presenza di Fabrizio Cilli a Uomini e Donne aveva generato molto scalpore sin dall’inizio. Se il suo ingresso nel programma all’epoca dei fatti ha suscitato sgomento, il suo abbandono è stato altrettanto. L’ex cavaliere del trono over è stato cacciato dal programma in quanto già fidanzato al di fuori. L’uomo, però, non se ne andò affatto in silenzio, anzi.

Sui social ha cercato di mettere in ogni modo in cattiva luce Maria De Filippi, affermando che la redazione fosse a conoscenza del suo finto interesse per Gemma Galgani. Accuse ovviamente, smentite più volte dalla padrona di casa e dagli stessi collaboratori di Maria che pare si siano rivolti anche ad un legale.