Antonio Zequila contro tutti al GF VIP: “Patrick falso, Paola c’ha il veleno” (VIDEO)

Subito dopo la diretta di ieri sera del GF VIP, Antonio Zequila è andato su tutte le furie e si è scagliato contro alcuni coinquilini. In particolar modo, a non andare molto a genio al concorrente sono state le nomination ricevute da Patrick Pugliese e Paola Di Benedetto.

A suo avviso, infatti, i due avrebbero agito perché spinti da intenzioni poco nobili. Il primo per strategia, mentre la seconda perché piena di cattiveria. Insomma, parole davvero molto forti. Andiamo a vedere cosa è successo.

Antonio contro Patrick

Una volta terminata la puntata, Antonio Zequila non è riuscito a prendere sonno ed ha cominciato a sfogarsi con Paolo su alcuni concorrenti del GF VIP. Il primo ad essere preso di mira è stato Patrick. Secondo il punto di vista dell’attore, il gieffino l’avrebbe mandato in nomination contro di lui per sfidarlo al tele voto. A suo avviso, inoltre, Pugliese avrebbe gioito molto del fatto che lui non sia riuscito ad aggiudicarsi il titolo di finalista. Questo titolo, infatti, appartiene a Sossio Aruta e da ieri sera anche ad Aristide Malnati.

Paolo Ciavarro, però, ci ha tenuto a ribadire che queste siano assolutamente le regole del gioco. Purtroppo è previsto il dare luogo a delle strategie per cercare di andare avanti il più possibile. Inoltre, il figlio di Eleonora Giorgi ha anche sollevato un’altra questione. Anche lui è rimasto male del fatto che Antonio ha salvato Licia invece che lui. A quel punto, però, Er Mutanda lo ha stoppato dicendo che non salvare qualcuno fosse diverso dal mandarlo in nomination.

Zequila attacca Paola al GF VIP

Successivamente, l’ira di Antonio Zequila si è riversata su di un’altra concorrente del GF VIP, stiamo parlando di Paola Di Benedetto. L’attore ha detto di essere rimasto profondamente deluso dal suo voto, ma soprattutto dalle offese ricevute. Antonio ha detto di reputare assurdo che una ragazza così bella e all’apparenza tranquilla possa serbare così tanto rancore e cattiveria.

Il video in questione è stato pubblicato sul profilo Instagram del Grande Fratello, pertanto, molti follower sono accorsi per commentare. La maggior parte egli utenti ha attaccato Zequila reputando le sue considerazioni infondate. Che sia lui il prossimo ad abbandonare la casa?