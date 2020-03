Caterina Balivo ‘scappa’ da casa, si abbronza in terrazzo e viene rimproverata: “Puoi farli a mano…” [FOTO]

La nuova idea social di Caterina Balivo dopo la sospensione di Vieni da me

Dopo la sospensione da parte della Rai di Vieni da me, Caterina Balivo sta trascorrendo la quarantena nella sua abitazione romana insieme al marito Guido Maria Brera e ai loro due figli. Da qualche giorno la conduttrice napoletana ha messo in atto una novità su Instagram, realizzando delle dirette nella quale recensisce dei libri.

Un’idea nata dal consorte che oltre ad essere un finanziere è anche uno scrittore. Qualche giorno fa l’ex padrona di casa di Detto Fatto ha fatto un gesto che ha scatenato una serie di polemiche sul web. Ma la diretta interessata non è rimasta a guardare replicando con una risposta secca.

La conduttrice partenopea si prende il sole in terrazzo

In settimana Caterina Balivo ha approfittato del bel tempo che c’era a Roma per prendersi un po’ di sole e abbronzarsi in vista della primavera. Quindi la conduttrice di Vieni da me è ‘fuggita’ dalla sua abitazione per rifugiarsi in terrazzo. La professionista portava gli occhiali da sole ed era comodamente seduta su una sdraio.

L’outfit della Balivo è particolarmente estivo, infatti indossava una maglia nera e un paio di pantaloncini. Ad immortalare il momento forse suo marito Guido Maria Brera. Successivamente la 40enne ha condiviso la foto su Instagram con il seguente messaggio: “Sole baciami almeno tu! I bambini guardano ‘La Città Incantata’ ed io leggo gli ultimi capitoli del libro Annie Ernaux ‘Gli anni’”. (Continua dopo il post)

Caterina Balivo criticata su IG: ecco il motivo

Il post di Caterina Balivo è piaciuto alla stragrande maggioranza dei suoi follower, infatti quest’ultimi non hanno esitato a lasciare dei mi piace e complimenti per la forma fisica della 40enne. Tuttavia sono apparsi anche delle critiche. Un internauta, dopo aver visto lo scatto postato dopo pranzo le ha scritto: “I piatti a te chi li fa, tuo marito?“.

La replica della padrona di casa di Vieni da me non è tardata ad arrivare: “Ma scusa, 10 minuti si lavano e vanno in lavastoviglie“. Ma il botta e risposta non è terminato qui, infatti altri utenti le hanno consigliato di lavarli a mano altrimenti con l’elettrodomestico si fa troppo sciupo d’acqua.