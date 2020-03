Torrente rosso sangue, il mistero: che cosa è successo?

Le foto e un video di un torrente rosso sangue hanno trasformato il web in un covo di ipotesi misteriose e apocalittiche. Se qualcuno aveva pensato subito fosse sangue infatti, il dubbio è stato appianato subito dai media locali. Quel liquido è inchiostro proveniente da una fabbrica vicina.

Torrente rosso sangue: il video degli escursionisti

Appartenente ad una insenatura dell’Ontario, il torrente rosso sangue ha subito fatto scalpore sul web. Nelle riprese effettuate da alcuni escursionisti, si vedeva questa macchia che scorreva di un colore rosso brillante. Ma per fortuna si tratta solo di una dose eccessiva di inchiostro che è fuoriuscita da una fabbrica. A rivelarlo sono state le autorità del posto.

Gli escursionisti di Mississauga hanno girato un video che mostra l’Etobicoke Creek scorrere come il suo solito, ma con una insolita chiazza rossa che tendeva ad allargarsi a vista d’occhio. L’episodio, avvenuto lo scorso martedì, ha incuriosito subito il web. Tra ipotesi di morte, e pronostici biblici, l’Almanacco del mistero era davvero variegato.

Accadimento più banale di quel che si pensava

Il Peel Public Works ha visionato con cura il filmato e ha stabilito che a causare il torrente rosso sangue era qualcosa di meno misterioso e macabro di quanto si auspicava sul web. Si è trattato infatti di una perdita di inchiostro proveniente da una fabbrica nel Mississauga settentrionale. L’agenzia ha riferito che oltre 100 litri di inchiostro si sono riversati nel torrente, e hanno contaminato l’acqua cristallina, dandole quel colore rossastro vivo, che ricorda il sangue.

L’annuncio su Twitter tranquillizza sull’ipotesi di inquinamento

Si tratta insomma di un incidente che si è verificato in una fabbrica. Pare che l’inchiostro sia strabordato e abbia percorso le condutture, fino a riversarsi in acqua. Almeno questa è la spiegazione data dalle autorità attraverso un tweet ufficiale.

L’agenzia ha riferito che il personale del Ministero dell’Ambiente e della Conservazione e dei Parchi si è messo all’opera nel giro di poche ore per ripulire il torrente rosso sangue.

“Il torrente è stato controllato e non sono stati trovati pesci morti o altri animali selvatici in condizioni di salute critiche” cinguetta il personale della Peel, sotto suggerimento del Ministero dell’Ambiente. Quindi per i complottisti, nessuna teoria sanguinosa o apocalittica in vista.