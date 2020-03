Un puma in giro per le strade della città di Santiago ha destato non poco spavento ai cittadini cileni. In vista delle misure restrittive anti contagio, per fortuna in giro non c’era gente, altrimenti l’episodio avrebbe potuto avere risvolti tragici, dato il temibile predatore a piede libero per le vie della capitale cilena.

Puma in giro per le strade della città: 15 ore di fuoco

Un selvaggio puma ha camminato le strade della capitale cilena in totale tranquillità. Secondo quanto riportato dai quotidiani del posto, l’animale ha trascorso circa 15 ore a vagare per le strade deserte della città prima di essere catturato dalla polizia e dagli specialisti veterinari.

Le autorità hanno spiegato che il puma è lo stesso individuato per la prima volta per la nella città di Santiago già nella giornata di martedì scorso. Infatti qualcuno ne aveva lanciato l’allarme all’alba di qualche giorno fa, ma nessuno aveva avuto fortuna nel catturarlo.

Ma da dove arriva il puma?

Stante a quanto spiegato dagli investigatori pare che si trattasse di un animale selvatico e non di una fuga dallo zoo metropolitano. E infatti, non a caso, la polizia e il Servizio agricolo e zootecnico hanno chiesto l’aiuto di specialisti dello zoo per rintracciare il predatore di montagna che intanto vagava vagava indisturbato tra diversi quartieri urbani.

Il puma in giro per le strade della città è stato ripreso in un video amatoriale mentre vagava su un marciapiedi. La fortuna ha voluto che le strade erano vuote, dato il coprifuoco imposto alla città per l’epidemia di coronavirus.

Una cattura difficile per la polizia

Le autorità hanno spiegato che i puma selvaggi spesso si avvicinano ai centri abitato. Tuttavia è la prima volta che un simile predatore so addentra in quartieri così lontani dalle Ande.

Il grande predatore comunque ha dato filo da torcere alla polizia. L’animale è riuscito a sfuggire più volte alla cattura passando attraverso i cortili delle case. Si è poi spostato in un campus scolastico e negli spazi aperti di aziende locali.

La polizia ha finalmente individuato e sparato il puma con dardi tranquillanti dopo circa 15 ore di vagabondaggio per la città. Per ora lo hanno portato allo zoo metropolitano, dove sarà visitato dai veterinari prima di essere rilasciato in cattività nelle zone di montagna, ovvero nel suo habitat naturale.