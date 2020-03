Justin Bieber, sorpresa ad una fan, ma lei è nuda a letto (Video)

Justin Bieber si mette a sorpresa in contatto con una fan su Instagram: lei è però nuda a letto

In occasione della quarantena tantissime celebrità, italiane e internazionali, hanno cominciato ad intrattenere i loro seguaci sui social, prevalentemente con le Instagram Stories. Dei nostri connazionali Fedez e Chiara Ferragni ospitano diversi noti cantanti sul proprio balcone e il rapper milanese ha porto l’invito pure a Justin Bieber di unirsi alle sue live.

La pop star canadese non ha finora risposto né in un senso né nell’altro, ma è comunque impegnato per far sentire meno soli i fan. Durante gli ultimi giorni ha invitato i follower nelle sue dirette per cantare o anche scambiare semplicemente quattro chiacchiere sulla situazione attualmente vissuta a livello mondiale.

Una live fuori controllo

A causa del Coronavirus, migliaia e migliaia di persone in ogni angolo del pianeta conducono le rispettive esistenze barricati in casa. Senza poi dimenticare gli immani danni che l’epidemia sta provocando: molte famiglie hanno pianto la scomparsa dei loro affetti più cari. Un modo per resistere, per tenere duro al periodo catastrofico diversi personaggi pubblici organizzano su Instagram delle live.

Martedì scorso l’artista di Sorry si è collegato con una sua ammiratrice, che era però sdraiata senza veli sul letto davanti al suo smartphone. Una volta accortasi che dall’altra parte del telefono c’era proprio il suo idolo, Justin Bieber, la misteriosa ammiratrice è scivolata giù dal letto. Che si stesse casomai “divertendo” in solitaria? I più maliziosi ne hanno come il vago sospetto, anzi ne sono pressoché certi.

Comunque stiano le cose, la sorpresa ha colto alla sprovvista lo stesso autore. Non a caso Justin è rimasto senza parole per alcuni istanti e poco dopo le ha chiesto perché si nascondesse. Questo lo giudica bizzarro. Ad ogni modo era un piacere conoscerla. Chissà se prima dell’accaduto la ragazza in questione non stesse ammirando le grazie del bel Bieber su IG.

Justin Bieber: adone venerato da milioni di teenager

Fin dagli esordi il 26enne ha stregato milioni di teenager adoranti e ancora oggi, felicemente unito in matrimonio ad Hailey Baldwin (nipote del famoso attore Alec, nonché affermata modella), esercita grande fascino sulle girls.

Nel giro di qualche ora il video è diventato virale, strappando così un sorriso agli utenti dell’account di Bieber. D’ora in poi, ci scommettiamo, le follower ci penseranno due volte prima di lasciarsi cogliere in déshabillé.