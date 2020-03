Iva Zanicchi su Piero Chiambretti: “Ha nascosto di avere il Coronavirus? Falso, io sto male” (VIDEO)

In questi giorni si è molto parlato della possibile querelle che vedrebbe coinvolti Iva Zanicchi e Piero Chiambretti. Nel caso specifico, un noto settimanale ha diffuso la notizia secondo cui la cantante avrebbe accusato il conduttore di aver tenuto nascosto di avere il Coronavirus e non solo.

Anche il produttore di CR4 La Repubblica delle donne è stato accusato di aver insabbiato la cosa. Considerando l’estrema gravità di tali accuse, l’opinionista del talk show ha deciso di rompere il silenzio e di raccontare la sua verità.

Piero Chiambretti non ha mai mentito

A seguito della diffusione della notizia relativa all’ipotetico sfogo di Iva Zanicchi contro Piero Chiambretti, la cantante è intervenuta sui social. Attraverso un video su Instagram, infatti, la donna ha fatto un po’ di chiarezza. La cantante ha esordito dicendo che in un momento così delicato per tutti, il suo intervento potrebbe risultare anche fuori luogo. Ad ogni modo, si è verificata una situazione assai sgradevole che ha profondamente turbato la serenità della donna, per questo ha deciso di parlarne.

Iva ha smentito categoricamente di aver attaccato il suo collega e tutto il programma in cui lavora di aver nascosto la positività del presentatore al COVID-19. Non appena è arrivato tale esito, infatti, il produttore ha immediatamente aggiornato tutti i partecipanti della situazione. Molti VIP, infatti, sono stati anche esortati a stare in quarantena per due settimane in modo da ridurre al massimo il livello di contagi.

I fan appoggiano Iva Zanicchi

Il video chiarimento di Iva Zanicchi circa l’insensato astio verso Piero Chiambretti è divenuto virale sui social e molti fan hanno commentato la vicenda. La maggior parte degli utenti si è schierata dalla parte della donna sostenendola e facendole sentire tutta la loro comprensione. In un periodo così particolare, infatti, sarebbe opportuno tenere lontane le cattiverie secondo la cantante, cosa che purtroppo non accade.

In ogni caso, la Zanicchi ha voluto precisare la situazione anche per evitare che il suo collega venisse a conoscenza dei fatti e potesse essere ulteriormente turbato. Ricordiamo infatti che lo showman è ancora ricoverato in ospedale, in attesa del secondo tampone, mentre pochi giorni fa ha perso sua madre.