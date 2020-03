Lite social tra la fidanzata di Licia Nunez e Ursula Bennardo: “Cornuta accanto ad un viscido” (FOTO)

Una vera e propria diatriba social è in atto tra la fidanzata di Licia Nunez, Barbara Eboli, e Ursula Bennardo. Le due donne si sono punzecchiate in modo parecchio esplicito dando luogo ad uno scontro davvero trash. Tutto è nato nel momento in cui l’ex dama di Uomini e Donne ha espresso la sua opinione in merito alla lite tra il suo compagno e Antonio Zequila.

Da quell’intervento, però, si sono sentite tirate in causa parecchie persone, tra cui la compagna dell’attrice delle Tre Rose di Eva. Quest’ultima ha pubblicato delle Instagram Stories davvero velenose contro la sua rivale.

Le accuse di Barbara Eboli contro la Bennardo

In queste ore, la fidanzata di Lica Nunez si è scagliata contro Ursula Bennardo. Quest’ultima aveva dichiarato che appena il reality show sarebbe finito avrebbe tirato fuori delle cose assurde e impensabili su alcuni personaggi. Dopo tale frecciatina alquanto generica, però, è intervenuta Barbara Eboli, la quale ha offeso la sua interlocutrice virtuale dandole della cornuta, che sta insieme ad un viscido.

A suo avviso, infatti, la Bennardo farebbe bene a non parlare dato che ha scelto di stare accanto ad un uomo che, dopo poco tempo, ha fatto il galletto con un’altra donna a Temptation island VIP. Inoltre, la donna ci ha tenuto a rimarcare che anche lei farebbe di tutto pur di difendere le persone che ama. Le frecciatine di Barbara sono state alquanto esplicite dato che la donna ha deciso di taggare la compagna di Sossio. (Continua dopo la foto)

Ursula contro la fidanzata di Licia Nunez

La replica di Ursula Bennardo agli attacchi della fidanzata di Licia Nunez non è mancata. La donna, infatti, ha pubblicato una IG Stories in cui ha accusato “certe” persone di essere alla spasmodica ricerca di visibilità. Invece di darsi da fare facendo qualcosa di buono per essere ricordate, però, non fanno altro che emergere provando a gettare fango sugli altri.

L’ex dama del talk show della De Filippi, inoltre, ha anche detto di augurarsi che questo periodo di quarantena serva alle persone a riflettere un po’ più a fondo prima di sparare cattiverie. Sarà finita qui o ci sarà dell’altro?