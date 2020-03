Taylor Swift: dona 3mila dollari a fan in difficoltà economiche (e non solo)

Taylor Swift dona 3mila euro ad una fan in difficoltà economiche

Fin da inizi carriera, Taylor Swift ha costruito un rapporto con i suoi fan più unico che raro. E oggi siamo felici di constatare come la cantante sia ancora una persona estremamente umile, per non dire generosa. Il periodo attuale è tra i più nefasti della storia contemporanea, tartassati dal Coronavirus, radicato anche qui da noi, in Italia.

Un male oscuro capace di fare moltissime vittime e, in seconda istanza, colpire economicamente la popolazione. Senza lavoro, senza prospettive, è dura guardare fiduciosi al futuro. E qui irrompe Taylor Swift, autrice di un gesto splendido verso gli ammiratori, che, se già la apprezzavano prima, ora la sosterranno con maggiore calorosità.

L’appello su Tumblr

Dopo l’annuncio della quarantena negli Stati Uniti d’America e l’annullamento di show e concerti, una ragazza di New York ha lanciato un appello su Tumblr, piattaforma di microblogging e social networking. Non le piace chiedere soldi, la fa sentire in imbarazzo, colpevole e non a suo agio, premette la giovane.

Da quando è arrivato il Coronavirus ha controllato per la prima volta il suo conto e purtroppo non ha abbastanza soldi per pagare l’affitto di aprile. Insomma, rischia lo sfratto e, pur a malincuore, è ricorsa alla misura “estrema”. Fortunatamente dall’altra parte c’era Taylor Swift.

Di lavoro, la fortunata, Holly, è una freelance, una graphic designer. Nella fattispecie collabora per agenzie musicali ed eventi, due settori pesantemente colpiti da tale epidemia. L’interprete di The Man e Love Story ha letto il post ed ha inviato ben 3mila dollari su Paypal, allegando pure un bel messaggio alla donazione.

Le è sempre stata al suo fianco come fan. Di rimando, desidera essere qui per lei in questo periodo così complicato. Si augura che il supporto economico le sia prezioso e ne faccia buon uso. Con amore la saluta.

Taylor Swift dalla parte dei fan

Oltre al pensiero in oggetto, la star ha fatto lo stesso almeno nei riguardi di una seconda ragazza, Samantha. Naturalmente, Taylor non ha pubblicizzato i regali in questione, bensì sono state le sostenitrici a svelarlo.

Da gesti simili viene fuori il vero valore umano. Negli scorsi giorni, tra l’altro, Taylor ha avuto la meglio nella lunga diatriba con il rapper Kanye West e la moglie Kim Kardashian. Non c’è granché di cui dubitare se Selena Gomez la considera una ottima amica.