Amici 2020, Javier Rojas potrebbe non presentarsi alla semifinale

Javier potrebbe non presentarsi

Ormai manca poco alla finale di Amici 2020. I telespettatori non vedono l’ora di scoprire chi si aggiudicherà il premio tanto ambito. Come ogni anno ci sarà un vincitore per categoria del canto e un altro per la danza. Giulia Molino, Gaia Gozzi e Nyv dovranno impegnarsi per accedere all’ultima puntata.

Molti credono che andrà a casa Nyv, dato che ultimamente sta assumendo un comportamento inappropriato. Non si è presentata alle lezioni nella sala prove, così la produzione ha voluto dare le sue ore alle altre due ragazze. Anche Javier Rojas ha avuto un suo momento no. I fan sono preoccupati perché pensano che potrebbe agire d’istinto e andare via.

‘E’ tutto finto’

Javer potrebbe non presentarsi alla semifinale? Il pubblico di Maria De Filippi può stare tranquillo perché non ha intenzione di gettare la spugna. Vuole combattere fino alla fine per realizzare il suo sogno, ovvero assaporare la vittoria. Ha dei crolli emotivi dovuti a un forte stress, ma non intende regalare la coppa a Nicolai Gorodiski.

Quest’ultimo non va d’accordo con nessuno, dunque ha chiesto di stare per conto suo. Le ragazze si stanno avvicinando a lui e ciò Javier non tollera. Del resto non hanno mai speso delle belle parole per il ballerino. Secondo il suo parere è inutile ostentare un falso buonismo. Non è in grado di affrontare la situazione circondato da una palese incoerenza, dunque non crede di farcela.

Con queste parole ha dato inizio a un lungo sfogo in presenza di un assistente di Giuliano Peparini. Gaia, una volta venuta a conoscenza del pensiero di Javier, ha riferito che ultimamente è cambiato. Pensava che dipendesse da Nicolai, ma adesso ha capito che il problema è un altro. Sicuramente tutti sono sotto stress, quindi tanti gesti e parole non vengono valutati come si farebbe in altri casi.

Lacrime di Giulia

Giulia ha scoperto che ad Anna Pettinelli non è mai piaciuta. Ha saputo che la maestra reputa la sua voce fastidiosa e non trasmette nulla. Il suo punto forte è urlare, ma oltre quello non dà emozione. Dopo aver ascoltato queste parole, ha pianto a dirotto. Ha trovato un sostegno in Nyv che le ha consigliato di non badare. E’ molto amata dagli italiani, quindi scalerà a prescindere dall’esito la vetta del successo.