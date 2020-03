Fabrizio Frizzi: il ricordo di amici e colleghi a due anni dalla scomparsa

Fabrizio Frizzi: a due anni dalla sua morta lo ricordano amici e colleghi

È caduta il 26 marzo un’importanza ricorrenza per chi segue lo spettacolo: esattamente due anni fa ci lasciava Fabrizio Frizzi. Dopo aver lungamente battagliato contro una malattia, l’amatissimo presentatore Rai, simbolo di garbo e bon ton, si è spento, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di amici, famigliari e pubblico. Al conduttore sono arrivati migliaia di messaggi affettuosi.

Tutti coloro che l’hanno conosciuto lo dipingono come una persona splendida, dai gesti di smisurata bontà. Nel momento di andarsene Fabrizio era padre di Stella, che ha oggi appena sei anni, e la moglie, Carlotta Mantovan, rimastogli accanto sino agli ultimi giorni, ex Miss Italia e volto fisso di Tutta Salute, programma mattutino in onda ogni giorno con Luigi Spada e Michele Mirabella.

Il saluto di Antonella Clerici

A due anni dalla morte di Fabrizio Frizzi gli amici ed i famigliari hanno voluto dedicare un pensiero sui social. Tra le prime Antonella Clerici. Scoccata da poco la mezzanotte, l’ex padrona di casa di Mezzogiorno in Famiglia e Il Treno dei Desideri ha rivolto un messaggio al suo collega e fidato amico, al quale era profondamente legata.

La legnanese si chiede cosa avrebbe detto a proposito del Coronavirus, di città vuote, di medici e infermieri eroi, di un mondo sconvolto. Due anni senza di lui li sente eccome, nostalgica della sua risata che riecheggia di stella in stella.

Dunque è venuto il turno di Carlo Conti, un fratello per Fabrizio Frizzi, insieme a cui ha condiviso la guida dell’Eredità, prima che Flavio Insinna ne raccogliesse il testimone. Un post misurate, per evitare inutili frasi retoriche e dimostrare ancora una volta quanto il toscano provi affetto nei confronti di Frizzi.

L’anchorman de La Corrida ha pubblicato una meravigliosa fotografia in compagnia del collega. In allegato una didascalia dove rammenta che sono passati due anni dall’emorragia cerebrale fatale che lo aveva colpito. Oggi più che mai Conti sente ci sarebbe l’assoluto bisogno dei suoi abbraccioni.

Fabrizio Frizzi: sorriso contagioso

A onorare Frizzi è stata anche la danzatrice Samanta Togni. La ballerina di Ballando con le Stelle ha caricato sulle sue pagine social uno stupendo scatto al fianco del conduttore, semplicemente porgendogli un saluto.

Un po’ più prolissa Eleonora Daniele, soffermatasi sul sorriso contagioso. E vale lo stesso nel caso di Caterina Balivo, convinta che il suo garbo sarebbero stati di conforto.