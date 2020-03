Maurizio Costanzo Show: slitta la messa in onda a causa del Coronavirus

Fra solo pochi giorni, secondo i palinsesti ufficiali Mediaset, sarebbe dovuto tornare su Canale 5 il Maurizio Costanzo Show. Lo storico talk presentato dal giornalista, appuntamento irrinunciabile per moltissime famiglie, avrebbe aperto i battenti a inizio aprile. Ma, come prevedibile, i piani andranno diversamente.

Difatti, a causa dell’emergenza Coronavirus le reti tivù sono state obbligate a mettere pesantemente mano sulla programmazione precedentemente annunciata, facendo slittare il Maurizio Costanzo Show e parecchi altri format, in onda sui teleschermi prossimamente.

A mezzo servizio

Nel frattempo, giusto poche ore fa, i vertici di Cologno Monzese hanno comunicato la decisione di confermare giganti del calibro di Striscia la Notizia, Amici e il Grande Fratello Vip 4, premesse certe restrizioni. Il talent e il reality chiuderanno, infatti, anticipatamente. Una notizia che deluderà magari i telespettatori, ma quanto mai necessaria.

Ora il portale Dagospia, diretto in esclusiva da Roberto D’Agostino, rende noto un altro importante provvedimento, riguardante la nuova edizione del Maurizio Costanzo Show, rinviato a data da definirsi.

Sul sito si ironizza: è più facile ragionare al contrario e dire cosa trasmettono ancora. Dunque salta pure il ritorno del MCC inizialmente fissato ai primi di aprile. Le motivazioni sono quelle plausibili: logistiche, nel concreto l’impossibilità di rispettare le distanze sul palco, il pubblico assente in teatro e i disagi con gli ospiti. Lo spettacolo è posticipato ad un futuro non meglio precisato.

Una nota stampa sul Maurizio Costanzo Show non è stata finora diramata ai massimi organi di informazioni. Tempo qualche giorno o persino qualche ora e scioglieranno le ultime riserve.

D’altronde persistere farebbe soprattutto danni, mettendo a repentaglio la salute del padrone di casa, della sua squadra di collaboratori e dei personaggi invitati. Pur con un pizzico di comprensibile dispiacere, è giudizioso porre gli impegni concordati in stand-by.

Maurizio Costanzo Show: la stagione 2019/2020 e lo speciale su Mike Bongiorno

Nella stagione televisiva 2019-2020 il salotto mediatico ha avuto sei puntate, proposte il mercoledì in seconda serata. Il 5 settembre Canale 5 ha organizzato una puntata in prima dedicata a Mike Bongiorno e al decennale della sua scomparsa.

Per seguire Costanzo L’Intervista è l’unica possibilità, spazio della rete ammiraglia basato su interviste uno-a-uno con varie celebrità, in cui viene raccontata la loro sfera più intima. Un’offerta comunque già sufficientemente allettante, vista la fama degli ospiti, ultimo, in ordine essenzialmente cronologico, Enrico Brignano.