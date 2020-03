Belen Rodriguez, l’amore per Stefano: “Gelosa di Emma Marrone”

Belen Rodriguez svela retroscena inediti sulla storia con Stefano De Martino

Dopo una lunga pausa, la love story tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez prosegue a gonfie vele. Questo mercoledì la showgirl ha partecipato alla live Instagram organizzata dal settimanale Chi per discutere con i propri ammiratori. In video con il giornalista Valerio Palmeri, la bella argentina ha svelato alcuni retroscena sulla sua storia, citando, in modo simpatico, anche l’ex del ballerino Emma Marrone.

Belen Rodriguez è tornata con la mente al periodo in cui si è innamorata del compagno. Quando si sono fidanzati, lei stava con Fabrizio Corona e lui con Emma Marrone. Poi è successo l’imponderabile.

La bellezza non le bastava

Si misero insieme e Belenita cantava a casa, perché aveva al proprio fianco una bravissima cantante, e lei cercava di fare altrettanto. Le riconosceva forza, dal canto suo poteva contare sulla bellezza ma desiderava essere brava pure in quel settore. E la emulava. Nel momento di innamorarti cerchi di copiare i suoi ex. Insomma, Belen Rodriguez ha tentato in qualche modo di ispirarsi alle straordinarie doti artistiche dell’ex allieva di Amici di Maria De Filippi.

Sulla sua relazione insieme al napoletano, spiega che ogni rapporto avuto nella sua vita l’ha fatta crescere parecchio, ciascuno in maniera differente. E non vale il contrario, infatti lo considera un falso mito. In apparenza donna senza fragilità, Belen Rodriguez ammette le avversità degli scorsi anni, mentre lei e Stefano formavano una coppia.

Nel corso della diretta la sensuale soubrette ha concesso una confessione: pure nell’occasione in cui non stavano insieme lui ci stava benissimo, poi se ne andava e le paure le divoravano il cervello. Pensava magari se mollare l’autonomia acquisita e ritornare dipendente da lui, il guaio era se le cose non avessero poi funzionato. Il partner è uno tosto, le sa tenere testa e non è per nulla facile. Ciò la terrorizzava.

Belen Rodriguez e le corna: occhio non vede cuore non duole

Il pubblico italiano è in larga parte dalla loro. Eppure, c’è chi adora instillare zizzania. Contattata a tal proposito dell’argomento corna, la Rodriguez non si è minimamente scomposta. Lo sa, qualcuno ha appena scritto che nelle soste a Napoli lui si diverte un sacco. L’importante però è per lei non scoprirlo. Non capisce perché la gente sparge tali voci. Lei non lo farebbe mai. Le sfugge il motivo di scrivere cattiverie.