Coronavirus, bollettino ufficiale del 26 marzo 2020, 80.539 contagiati

La Protezione Civile ha reso noti i numeri del Coronavirus in Italia aggiornati alla data di oggi 26 marzo 2020. Dopo un paio di giorni di numeri in diminuzione, oggi assistiamo ad un incremento dei casi dei contagiati.

Un dato sicuramente poco incoraggiante che smussa non poco l’entusiasmo dei giorni scorsi. Ad oggi sono 80.539 le persone contagiate, in totale, dal Covid-19 in Italia. Vediamo quali sono i dati nel particolare considerandone i vari aspetti.

Coronavirus, numeri in risalita rispetto a ieri

Il numero totale dei contagiati da Coronavirus ad oggi 26 marzo 2020 è pari a 80.539 con un incremento totale di 6.153 casi. Ricordiamo che in questo numero è compreso sia il numero di deceduti che quello dei guariti. Attualmente, le persone positive sono 62.013. Ieri erano 57.121 per cui l’incremento vero è proprio è pari a 4.892 casi. Un dato in aumento, si è detto, dato che nel bollettino di ieri 25 marzo l’aumento dei positivi era stato pari a 3.491 casi.

Il numero dei decessi da Coronavirus delle ultime 24 ore è pari a 662 (dato in diminuzione dato che ieri erano 683) con un computo totale di deceduti che arriva a 8.165 pazienti. Anche i guariti sono leggermente diminuiti attestandosi a 999 e portando il numero totale delle persone che hanno superato la malattia a 10.361.

Attualmente i positivi sono, come abbiamo anticipato, 62.013 di cui 33.648 sono in isolamento domiciliare fiduciario con sintomatologia lieve o assente, 24.753 sono ricoverati in ospedale e 3.612 sono in terapia intensiva con un incremento di 123 casi rispetto a ieri. Il numero totale dei tamponi effettuati fino a questo momento sono 361.060.

Le Regioni più colpite

I dati relativi alle Regioni maggiormente colpite dal Coronavirus non sono variati rispetto a quanto abbiamo visto nei giorni scorsi. Le cinque Regioni con il maggior numero di casi rimangono la Lombardia, l’Emilia Romagna, il Veneto, il Piemonte e le Marche. I numeri parlano, in questo senso, abbastanza chiaro con 22.189 positivi in Lombardia, 8.850 in Emilia Romagna, 6.140 in Veneto, 5.950 in Veneto e 2.795 in Veneto.

Le meno colpite sono alcune Regioni del Sud ovvero il Molise con 81 positivi attuali, la Basilicata con 133 positivi e la Calabria con 372 casi. In termini di mortalità, la Regione con minori decessi è la Basilicata con un solo deceduto mentre quella con più morti è la Lombardia dove, ad oggi, sono morte 4.861 persone.