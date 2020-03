Amici 2020, la verità sulla fine del matrimonio di Francesca Tocca

Verità sulla fine del matrimonio

L’edizione Amici 2020 sta facendo molto discutere per alcuni episodi, come la sfuriata di Maria De Filippi a Valentin Alexandru Dumitru. Nelle ultime settimane la produzione del programma ha mandato in onda dei video per mostrare il suo atteggiamento in sala prove. Non solo è stato indelicato con Natalia Titova, ma ha dato dell’omosessuale a Javier Rojas.

Come se non bastasse è al centro di un gossip sentimentale con Francesca Tocca. Dall’inizio molti hanno insinuato che ci fosse del tenero tra i due. La ballerina non si è mai espressa a riguardo, anche se da qualche ora è arrivata la notizia ufficiale della fine del matrimonio. In realtà Valentin sembra non aver alcuna colpa.

‘Hanno deciso di andare a vivere in case diverse’

La verità sulla fine del matrimonio non è ancora chiara, ma probabilmente Valentin non ha nulla a che vedere con la loro separazione. Dopo tredici anni d’amore e una figlia, Francesca ha detto addio al marito Raimondo Todaro. A confermarlo è stato un amico di famiglia. Ha riferito che non vivono più insieme, in quanto lui ha già trovato altrove una sistemazione a tempo indeterminato.

Il professionista di Ballando con le stelle ha cercato di recuperare il rapporto, ma ha gettato la spugna. Fino al mese scorso ha lottato anche per il bene della loro piccola, però ha capito che non c’è niente da fare. Ha lasciato la casa molto amareggiato, dal momento che non credeva che ci sarebbe stato un finale del genere.

Molti credono che la causa sia stata la gelosia scatenata dalla palese attrazione tra la moglie e Valentin. Durante le coreografie di latino americano hanno sempre avuto una forte complicità, culminata spesso con un bacio. Attualmente non si sono ancora visti, però gli utenti social più attenti hanno notato un particolare.

Scambio di like

Su Instagram Francesca e Valentin si scambiano like e si fanno delle dediche. L’altra sera, per esempio, lei ha postato sul suo profilo un video in cui ballano con un grazie come didascalia. Lui ha risposto con un cuore. Nonostante abbiano avuto dei battibecchi nella sala prove, pare che i rapporti non siano peggiorati. Quale sarà la verità sulla fine del matrimonio?