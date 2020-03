Quarantena infuocata per Anna Tatangelo: cosce e gambe inquadrate da sotto, fan in tilt [FOTO]

Anna Tatangelo in quarantena da sola?

Anna Tatangelo sta trascorrendo la quarantena da sola a Roma? Qualche giorno fa il suo ex compagno Gigi D’Alessio, in collegamento via Skype con Domenica In, a Mara Venier ha detto di essere nella sua villa insieme ai quattro figli, tra cui Andrea. Quindi il ragazzino è lontano dalla madre?

Nel frattempo la cantante di Sora sembra essere stata travolta dalla nostalgia postando un messaggio particolare su Instagram. Ma sul suo profilo non è l’unica cosa che ha condiviso con i numerosi follower. Infatti la donna ha pubblicato un paio di scatti, tra cui una nelle Storie Se davvero mozzafiato.

La cantante di Sora realizza delle foto piccanti e le Posta su IG

Anna Tatangelo ha voluto stupire tutti coloro che la seguono sul social network. Infatti l’ex compagna di Gigi D’Alessio si è mostrata su IG con addosso solo un largo maglione mostrando le gambe e cosce. Uno scatto molto strategico e sensuale realizzata appositamente dal basso.

Una foto in bianco e nero che la ritrae tra nella sua casa romana per rispettare la quarantena dovuta all’emergenza sanitaria del Coronavirus che ha messo in ginocchio il nostro Paese, gran parte dell’Europa, ma anche l’intero pianeta. (Continua dopo il post)

Anna Tatangelo e la separazione dal cantautore napoletano Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo sta affrontando la recente separazione da Gigi D’Alessio con molta serenità e razionalità. I due hanno detto di averci provato ma si sono resi conto che la loro relazione sentimentale non poteva più continuare. Tuttavia si sono lasciati in pace soprattutto per il bene del loro figlio Andrea.

Ritornando alle foto citate prima, la frusinate appare in tutta la sua bellezza con l’effetto vedo-non-vedo, mostrando le nudità ma senza scendere nel volgare. Al post la cantante ha scritto la seguente didascalia: “In questo periodo dove dobbiamo restare a casa, sto cercando di organizzare un po’ di appuntamenti per rimanere in contatto con voi e farvi anche una piccola sorpresa”.