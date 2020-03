Oroscopo Branko 27 marzo 2020: Toro ansioso, Leone in tilt

L’oroscopo di Branko del 27 marzo 2020 è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo i pianeti e le stelle per il vostro segno zodiacale. Siete curiosi di scoprire se le previsioni zodiacali quotidiane sono negative o positive? In primo piano, l’astrologia della giornata di venerdì e le previsioni per i 12 simboli zodiacali.

Branko oroscopo 27 marzo 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – In questa giornata il vostro istinto è molto forte e lo sarà ancora di più fra tre giorni. Il vostro successo, però, dipende dalla disponibilità di Giove. Luna in Toro, unita a Venere e Urano, assicura concretezza nel lavoro e in affari.

Toro – Marzo sta per finire e la Luna nel segno concede di avviare una prima iniziativa nel campo degli affari. Quando siete incerti, quando accumulate ritardi insignificanti, vi assale l’ansia. Sarete così innamorati domani!

Gemelli – Questa volta le stelle hanno scelto di essere gentili con il vostro segno. L’oroscopo di Branko ha capito che non ne potete più di Nettuno-Mercurio in Pesci, ma una cosa è sicura: vivrete una primavera come piace a voi. Cercate di mantenere la calma e di rimandare gli scatti di rabbia in casa e amore.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Siete stanchi di queste lunghe ed estenuanti battaglie nel campo lavorativo e degli affari. Per fortuna, l’ultimo fine settimana di marzo e i primi giorni di aprile regalano una schiarita generale. Miglioramenti in campo pratico, produttive le nuove collaborazioni. In campo finanziario è meglio proseguire a piccoli passi.

Leone – Giornata ambigua a causa di Urano congiunto a Luna in Toro. L’ambiente professionale rischia di andare in tilt, però, il Sole vi dà la forza di andare avanti. L’irrequietezza che accumulate nell’ambiente esterno turba la pace nei rapporti stretti. Fegato e reni protestano!

Vergine – Giornata davvero importante! Tra oggi e domenica mattina l’ultima congiunzione di Luna e Venere in Toro, insieme a Urano e Marte in Capricorno. Si tratta di transiti fortunati per chi cerca un nuovo amore e per le coppie longeve che si amano ancora. Fanno pure concludere le amicizie che non funzionano da qualche tempo. Resta problematico il campo lavoro e soldi.

Previsioni di venerdì 27 marzo 2020 da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Da dicembre 2017 a oggi l’oroscopo di Branko non ha mai messo in discussione il vostro lavoro, successo, talento, risultati. In questa giornata di venerdì le notizie astrali cambiano direzione, Venere annuncia il ritorno di fiamma o il risveglio d’amore.

Scorpione – Non avete il senso delle proporzioni, tutto vi tocca, vi ferisce. Parliamo di rapporti stretti, relazioni private, professionali e intime, non dei vostri gesti di altruismo che dimostrate per chi soffre. Dovete mantenere la calma perché marzo si conclude con un nemico in più. Cure mediche efficaci.

Sagittario – Il vostro lavoro non può andare sempre liscio, nemmeno i vostri affari e i vostri progetti. In questo periodo di restrizione stiamo tutti nella stessa barca e voi avete contro anche Mercurio e Nettuno in Pesci! Tre ottime presenza in Toro vi sostengono nel campo pratico. Urano stimola il lato geniale del vostro talento, spunteranno idee nuove.

L’oroscopo di Branko del 27 marzo 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – Non siete gli unici a essere presi da momenti di sconforto, ma ci sono giornate preziose per l’attività professionale, lavoro, affari, iniziative in campo domestico e in amore. Non mancano momenti di agitazioni con il coniuge, figli. Alla fine, la fortuna si fa sempre sentire.

Acquario – Avete bisogno di un amore travolgente. Il vostro desiderio di passione è talmente forte che vi spinge a immaginare un futuro diverso. Ci sono buone notizie per voi: marzi si concluderà con una splendida Luna in Gemelli e aprile si aprirà con Marte e Urano congiunti nel segno. Prima, però, dovete risolvere problemi pratici, tecnici, economici e domestici.

Pesci – Giornata perfetta per affrontare chiunque, ogni problema, ogni situazione, che possa ostacolare la corsa al successo. Tirate fuori quella grinta cattiva che è nascosta nel vostro cuore e affrontate direttamente chi v’interessa nel lavoro e in affari. Per 48 ore siete protagonisti di questo oroscopo. Buona fortuna!