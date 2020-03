Un gravissimo lutto ha colpito Adriano Celentano, l’ straziante addio: “Non verrai mai dimenticato…” [FOTO]

Grave lutto nel mondo della musica

Nelle ultime ore il mondo della musica italiana ha subito una grave perdita. Purtroppo è venuto a mancare Detto Mariano. Quest’ultimo era un popolare autore e arrangiatore e ci ha lasciati a 82 anni.

Purtroppo era stato ricoverato in ospedale la scorsa settimana per alcune complicazioni respiratorie, infatti anche l’artista aveva contratto il Coronavirus. Mariano era diventato famoso e popolare come uno dei protagonisti del ‘Clan’ di Adriano Celentano.

E’ morto Detto Mariano: ha lavorato con Adriano Celentano ma anche Al Bano

Nella sua lunga carriera aveva scritto e arrangiato canzoni di grande successo per iccone della musica del nostro Paese come ad esempio Mina che ha compiuto in questi giorni 80 anni. Ma anche il compianto Lucio Battisti, Al Bano Carrisi, I Camaleonti, il tenore Mario del Monaco e lo stesso Molleggiato.

A quest’ultimo ha composto il celebre brano come ‘Il ragazzo della via Gluck’. Inoltre aveva scritto le colonne sonore di un paio di pellicole cult degli Anni Ottanta come ‘Yuppi Du’ e ‘Il ragazzo di campagna’, con Renato Pozzetto. Nel 2006 Detto aveva ricevuto il Leone d’oro alla carriera, un premio meritato come riconoscimento per il suo lavoro.

Anche Romina Power lo ha voluto ricordare su Insagram con una foto che lo ritrae da giovane e il seguente messaggio: “Era di una simpatia unica e ha contribuito con i suoi arrangiamenti originali a molti dei nostri successi, è stato testimone alle nostre nozze ed ha girato le uniche riprese dell’evento con la sua cinepresa super 8. Mariano, non verrai mai dimenticato. Ti portiamo nel cuore”. (Continua dopo il post)

Il ricordo di Cristina D’Avena

A quanto pare il compianto Detto Mariano ha lavorato anche con Cristina D’Avena, la regina delle sigle dei cartoni animati. Infatti, quest’ultima attraverso la sua pagina ufficiale Facebook gli ha dedicato un post molto commovente: “Oggi si è spento il Maestro Detto Mariano, uno dei grandi compositori con cui ho avuto la fortuna di lavorare nei primi anni della mia carriera a lui devo sigle indimenticabili come Il grande sogno di Maya e Le avventure della dolce Katy”.