Marco Bocci ed Emma Marrone, la verità sull’addio: “Non facevamo più…”

La storia d’amore finita tra Emma e Marco

E se fino a qualche giorno fa sul web si parlava del motivo della rottura tra Emma Marrone e Stefano De Martino, ora ci occupiamo di un’altra storia finita per la cantante salentina. Non tutti ricordano che quest’ultima ha avuto una relazione sentimentale con Marco Bocci, uno degli attori più affascinanti e talentuosi del nostro Paese.

I due si sono lasciati nel 2013 e i loro fan erano rimasti a bocca aperta visto che formavano una bellissima coppia. Ma in questo arco di tempo in tanti si sono domandati per quale ragione i due artisti hanno diviso le loro strade. Ora non vi sveliamo il perché.

Il motivo della separazione

La coppia è iniziata a scricchiolare nei primi mesi dell’estate 2013. Tuttavia Emma Marrone e Marco Bocci avevano fatto le presentazioni ufficiali con le rispettive famiglie facendo capire che le loro intenzioni erano davvero serie. Lui impegnato sul set di fiction di successo mentre lei in giro per l’Italia a realizzare concerti ha creato una frattura tra loro.

Ebbene sì, i due artisti si sono lasciati perché non riuscivano più a stare insieme per molto tempo. La loro separazione, però, è stata vissuta in modo privato e senza rilasciare delle interviste a giornali e siti di gossip.

Emma e Marco: una nuova vita dopo la separazione

Dopo la separazione, Marco Bocci si è creato una nuova vita mettendo su famiglia con la collega Laura Chiatti, dalla quale ha avuto due splendidi figli. E a proposito di questo nelle ultimo ore Enea, il loro primogenito è stato preso di mira dagli haters per il suo peso. Mentre Emma Marrone ha iniziato a scalare le classifiche raggiungendo dei grandissimi successi discografici.

Infatti di recente la cantante salentina ha festeggiato i suoi primi dieci anni di carriera. Ricordiamo che il tutto è partito dl talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi. La scorsa estate l’artista pugliese ha annunciato su IG di dover combattere con un brutto male e in quell’occasione il suo ex Bocci e la Chiatti hanno espresso la loro vicinanza e affetto.