“Troppa arroganza, è successa una brutta cosa…”: Antonella Clerici sbotta, lo sfogo

Antonella Clerici parla di Coronavirus al magazine Oggi

Nonostante si trovi in quarantena nella sua abitazione nel basso Piemonte, Antonella Clerici ha ricevuto la chiamata di un giornalista di Oggi per farle un intervista. Nella lunga chiacchierata l’ex padrona di casa de La prova del cuoco ha parlato a lungo del brutto momento che sta vivendo l’Italia a causa dell’emergenza Covid-19.

La professionista lombarda che ogni giorno realizza delle dirette IG preparando dei piatti ha sbottato così: “L’arroganza imperava prima di questa brutta cosa del Coronavirus. Adesso ci viene data un’opportunità per diventare tutti migliori”.

I buoni propositi della conduttrice Rai sul nostro Paese

Un’intervista, quella fatta da Antonella Clerici per il magazine diretto da Umberto Brindani, incentrata principalmente sulle difficoltà che sta passando il nostro Paese a causa del Coronavirus. La madre di Maelle e compagna di Vittorio Garrone ha detto che quando tutto sarà finito, dovremo portare la nostra italianità al centro di ogni cosa. Quindi dire al mondo intero quanto siamo bravi, belli, capaci e generosi.

Subito dopo la conduttrice di Legnano ha detto anche: “Racconteremo la nostra Italia emotiva e popolare, ma fiera e piena di gente meravigliosa”. Qualche giorno fa la donna era stata in collegamento via Skype con Eleonora Daniele a Storie Italiane. In quell’occasione la Clerici ha tirato le orecchie a tutte quelle persone che non riescono a capire di stare a casa.

Antonella Clerici e gli obbiettivi dopo la fine dell’emergenza sanitaria

Intervistata dal settimanale che si occupa di gossip e televisione, Antonella Clerici ha fatto una divertente battuta per far sorridere i lettori di Oggi. In poche parole l’ex padrona di casa de La prova del cuoco ha detto: “Quando questa situazione si sarà risolta, noi italiani dimostreremo a tutto il resto del mondo di quale ‘pasta’ siamo fatti!”.

Ricordiamo che la professionista Rai è in quarantena insieme alla sua adorata figlia Maelle avuta dal suo precedente compagno Eddy Martens. Ma anche al fidanzato Vittorio Garrone che è un importante imprenditore e petroliere.