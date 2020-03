Amici 19: Maurizio Costanzo bacchetta Alessandra Celentano

Anche Maurizio Costanzo è intervenuto sul talent condotto dalla moglie. Ecco che cosa ha detto, in particolare su Alessandra Celentano

Amici 19: Maurizio Costanzo contro Alessandra Celentano

Le ultime puntate del Serale di Amici 19 sono state molto movimentate. Alessandra Celentano, in particolare, ha attaccato la giuria composta da Gabry Ponte, Vanessa Incontrada e Loredana Bertè (ora sostituita di puntata in puntata per via della situazione legata al Coronavirus).

Secondo l’insegnante di danza classica la giuria è incompetente in fatto di danza, ma non solo la giuria, anche lo stesso Luciano Cannito. Da questo ne sono derivati degli scontri molto accesi in diretta tra lei e Vanessa Incontrada, tra lei e il coreografo.

Per questo motivo lo stesso Maurizio Costanzo è intervenuto su questi episodi. Nella sua rubrica per il settimanale Nuovo Tv ha spiegato che vedere due signore che litigano in tv non è mai bello e non è mai un esempio per il pubblico, soprattutto. Il programma, infatti, è seguito da tanti giovani. Per il conduttore non va bene insegnare l’intolleranza e nemmeno che la critica possa essere motivo di scontro invece che di crescita.

Il marito di Maria De Filippi ha poi ricordato che, ad ogni modo, le dinamiche del talent sono queste. Alessandra Celentano si scontra spesso con insegnanti e commissari esterni, così come ha fatto con Luciano Cannito, perché, in fondo, questo “fa parte di lei”.

Le ultime vicende del talent

Alessandra Celentano è in netto contrasto con il parere della giuria sui due ballerini rimasti: Nicolai ed Javier. Mentre i giurati valutano eccellente il ballerino ucraino, per l’insegnante di danza classica chi ha maggior talento è sicuramente Javier. I due ballerini sono anche in contrasto tra di loro. Ci sono stati molti scontri nelle ultime settimane. Adesso che Nicolai sembra essersi calmato, Javier trova che il suo atteggiamento sia del tutto falso, con grande appoggio da parte del pubblico a casa.

I ragazzi stanno vivendo sempre peggio questa situazione. Per loro è un Serale decisamente diverso rispetto alle aspettative. In studio non c’è il pubblico, loro devono stare lontani l’uno dall’altro. Nyv continua a trasgredire alle regole, Giulia continua ad avere frequenti crisi di pianto. L’unica che sembra felicissima e sicura di sé è Gaia. Per la maggior parte degli utenti social sarà lei a vincere Amici 19.