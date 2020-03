Eros Ramazzotti conferma la relazione con Roberta Morise

Eros Ramazzotti si trova, ormai da diverse settimane, al centro del gossip. Dopo la fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli, infatti, sembra finalmente aver trovato l’amore. Da alcuni giorni sappiamo che la mora misteriosa che ha fatto breccia nel suo cuore sarebbe la bellissima conduttrice calabrese Roberta Morise. Un gesto importante di Eros, tra l’altro, pare confermare il tutto e, quindi, l’esistenza di questa bella love story.

Eros Ramazzotti, un nuovo amore

Si dice che ci tace acconsente. Ed è proprio quello che pare valere nel caso di Eros Ramazzotti. Il cantante, infatti, non è nuovo a indiscrezioni su presunti flirt e relazioni. Ricordiamo, infatti, che nelle scorse settimane gli era stato appioppato un flirt con Valentina Bilbao. Il gossip, in merito, impazzava almeno fino al momento in cui lo stesso Ramazzotti ha smentito definitivamente la notizia mettendo le voci a tacere. “Possibile che uno non può scambiare due chiacchiere con una amica che subito parte il tran tran del gossip?” aveva detto.

Le ultimissime news ci parlano di una love story con l’ex compagna di Carlo Conti, la conduttrice Roberta Morise. Negli ultimi giorni le indiscrezioni in merito non sono mancate. Ed è in riferimento a questo che pare arrivata una conferma di Eros Ramazzotti. Se, infatti, fino a questo momento, Ramazzotti aveva smentito prontamente le storie d’amore affibiategli, stavolta non lo ha fatto.

Nessuna conferma e nessuna smentita. Comportamento anomalo per il cantante che, se la relazione non fosse stata vera, a questo punto, l’avrebbe di certo smentita in via ufficiale. Un gesto d’amore importante, una prova importante per Roberta Morise di cui Ramazzotti è davvero innamorato.

Le priorità più importanti

Eros Ramazzotti ha più volte ribadito, nelle ultime settimane, quelle che sono le sue priorità in questo particolare momento della sua vita. Il suo pensiero principale è rivolto ai figli. Stiamo parlando di Aurora Ramazzotti, la primogenita avuta dalla lunga relazione con Michelle Hunziker e dei piccoli Gabrio Tullio e Raffaella Maria nati dalla storia, invece, con Marica Pellegrinelli.

Tra le priorità del cantante, però, adesso è entrata anche Roberta Morise, la bellissima ragazza calabrese con cui, nonostante la differenza d’età (22 anni) le cose potrebbero diventare molto serie. Staremo a vedere.