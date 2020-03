GF Vip: Antonio Zequila si scusa con Sossio Aruta, pace fatta

Dopo furiosi scontri, Antonio Zequila ha deciso di fare un passo indietro e chiedere scusa a Sossio. Ecco com’è andato il confronto tra i due

GF Vip: lo scontro tra Antonio Zequila e Sossio Aruta

Chi sta seguendo il Grande Fratello Vip sa perfettamente che esiste una certa rivalità tra Antonio Zequila e Sossio Aruta. Il primo si sentiva il re della Casa, ma quando è arrivato Sossio è nata una competizione.

All’inizio era solo scherzosa, ironica, tanto che ci sono state diverse sfide a calcio, a carte, per allietare anche il pubblico a casa. Poi, quando Sossio è stato decretato il primo finalista, le cose sono cambiate.

Tra Zequila e Aruta ci sono stati degli scontri. L’ultimo è avvenuto quando Fernanda Lessa e Antonella Elia hanno alzato le mani tra di loro. I due “galli del pollaio”, così come li ha etichettati simpaticamente Alfonso Signorini, sono intervenuti per sedare la rissa ma poi hanno litigato furiosamente tra di loro.

Sossio si è offeso quando Antonio gli ha detto di “parlare bene italiano”, mentre Antonio si è fortemente risentito quando il calciatore in diretta ha parlato di bullismo. Inaspettatamente, hanno avuto un confronto e sono arrivate le scuse.

Antonio Zequila si scusa con Sossio Aruta

Antonio Zequila ha deciso di raggiungere Sossio Aruta sul divano e chiedergli scusa. “Mi scuso perché in un momento concitato ti ho detto di parlare bene italiano, ma intendevo dire di moderare i termini” queste le parole usate dall’attore. Sossio ha spiegato che ci è rimasto davvero molto male perché pensava di aver trovato un amico in lui e poi, davanti a tutti, l’ha attaccato sulla sua cultura.

Tuttavia, anche lui ha riconosciuto di aver esagerato con il termine “bullismo” e gli ha detto che spera tanto di fare la finale con lui. Alla fine di questo confronto tra i due c’è stato un abbraccio. Che cosa ne pensate? Questa pace durerà?

L’8 aprile la finale

Il reality sta per terminare. L’8 aprile ci sarà la finale di questa particolare edizione. Questa è stata un’edizione condotta per la prima volta al maschile, fatta di numerosi ritiri e squalifiche. Per il momento i primi due finalisti sono Sossio Aruta e Aristide Malnati. Ma sono ancora troppi in Casa, perciò nella prossima puntata ci saranno diverse eliminazioni. Questa settimana al televoto ci sono Paolo Ciavarro, Patrick Ray Pugliese e Antonio Zequila.