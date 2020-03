GF VIP, Paola Di Benedetto scrive una commovente lettera a Fede: “Quella notte…”

In questi giorni noiosi e particolari di permanenza all’interno della casa del GF VIP, ai concorrenti è stata data la possibilità di scrivere qualche riga per un proprio caro. La lettera più commovente e colma d’amore, forse, è stata quella che Paola Di Benedetto ha deciso di scrivere per il suo fidanzato Fede.

L’ex Madre Natura di Ciao Darwin ha approfittato di questo momento di riflessione per ripercorrere tutto il cammino fatto insieme e per esternare tutto il suo sentimento.

Paola Di Benedetto e la lettera a Fede

Per ingannare il tempo e la noia, il Grande Fratello VIP assegna spesso ai vari concorrenti qualche piccolo compito da svolgere. Ebbene, nelle ultime ore, la produzione ha fornito ai partecipanti carta e penna esortando tutti ad elaborare un contenuto per una persona a loro cara, o per fare ciò che ritenessero più opportuno. Paola Di Benedetto ha deciso di dedicare la lettera al suo compagno Fede. La ragazza ha esordito parlando del modo in cui si sono conosciuti e di tutto il percorso di vita fatto insieme.

Dalla notte che si conobbero, i due non si sono più staccati. La modella ha detto che l’esuberanza di Federico l’ha completamente travolta come se fosse un uragano. La fanciulla, poi, si è soffermata a fare una riflessione. Nel caso specifico si è domandata se si attraessero di più le persone simili, oppure quelle diverse.

Momento di riflessione per i concorrenti

Per adesso, però, non è riuscita a darsi una risposta a questo quesito. Ad ogni modo, ciò che conta e che è apparso chiaramente dalla lettera è l’amore profondo che Paola Di Benedetto nutre per il suo Fede. Il cantante sicuramente sarà rimasto felice di quest’esternazione di affetto, anche se non potrà leggere tutto il contenuto della missiva fino a quando la sua donna non uscirà dalla casa.

La produzione, infatti, non ha consentito ai vari concorrenti di poter “spedire” le lettere ai destinatari. Si è trattato solo di un momento finalizzato ad esortare i partecipanti a riflettere sui loro affetti e sui loro cari in questo momento così delicato per tutti.