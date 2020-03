La Rai cambia L’Eredità di Flavio Insinna: la nuova formula crea polemiche e delude il pubblico

L’Eredità in replica non convince

Da lunedì scorso nella fascia preserale di Rai Uno vanno in onda le repliche de L’Eredità, il game show condotto da Flavio Insinna. Infatti, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 si sono fermate le registrazioni, quindi, dopo aver terminato la riserva di puntate inedite la Rai ha dovuto cambiare tutto.

Al momento, quindi, lo studio Fabrizio Frizzi di Roma al momento è chiuso in attesa di riaprirlo appena la situazione tornerà alla normalità. Ma la scelta dei vertici di Viale Mazzini ha creato alcune polemiche deludendo anche le aspettative del pubblico, che in questi mesi è stato sempre numeroso. Per quale ragione?

La nuova formula del game show di Flavio Insinna

C’è da dire che la nuova versione de L’Eredità è una sorta di clip-show, ovvero formato da una serie di spezzoni e scene scollegate. Si tratta sempre di immagini già andate in onda negli scorsi mesi, ma non si tratta di repliche vere e proprie come sta facendo la concorrenza, ovvero Avanti un altro di Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

La decisione della Rai non ha per niente soddisfatto i telespettatori della tv di Stato che si sono lamentati sui vari social network e nei canali dedicati alla storica trasmissione condotta da Flavio Insinna.

La rabbia dei telespettatori per la scelta della Rai

Secondo quanto riportato da un noto portale web, tantissimi utenti e telespettatori de L’Eredità si sono precipitati su Twitter per esprimere la loro opinione sulla scelta Rai. Molti hanno mostrato un disappunto chiedendo ai vertici di Viale Mazzini di dedicare alcune puntate de L’Eredità al compianto Fabrizio Frizzi, storico conduttore del format. Ricordiamo, infatti, che il 26 marzo 2020 ricorreva il secondo anniversario della morte del professionista romano.

Inoltre in questa settimana è stato cancellato un appuntamento del game show per dare spazio al discorso del Presidente del Consiglio alla Camera dei Deputati. In tutto questo le repliche di Avanti un altro su Canale 5 hanno fatto faville. Infatti il quiz di Paolo Bonolis e Luca Laurenti ha superato i sei milioni di spettatori e il 22% di share.