Fedez, il figlio vittima di una fake sul Coronavirus: “E’ morto”. Furia del cantante

Fedez: il figlio vittima di una fake news, un hater afferma che è morto improvvisamente. Il rapper si scatena sul web

Il figlio di Fedez vittima di una fake news in quanto sui social inizia a girare la notizia che fosse morto a causa del Coronavirus saputo una cosa che ha fatto molto arrabbiare il cantante che ha avuto una reazione molto forte. Il rapper, infatti si è scagliato su Instagram contro un hater che aveva iniziato a diffondere una notizia che riguardava il piccolo Leone.

Una cosa che non ha accettato anche perché non si scherza sulla salute dei bambini, soprattutto, in un momento così particolare come questo. Col Covid in giro, si ha la necessità di stare tutti tranquilli e di affrontare questa situazione con uno stato mentale giusto.

Fedez e la notizia sul piccolo Leone

Quando ha letto la notizia sulla presunta morte del figlio da parte di un hater, subito è scattata l’ira di Fedez. Il rapper, infatti, ha scritto che gli hater sono pessimi perché in un periodo già surreale e distopico non c’è sicuramente, spazio per rispondere anche a queste persone.

Si è toccato davvero il fondo ed è impensabile che si può scrivere un qualcosa del genere. Nel post che l’hater aveva pubblicato si legge che il Coronavirus gli aveva portato via suo figlio Leone di due anni e mezzo e che quindi non erano solo gli anziani a morire. Una reazione molto grave con tanto di denuncia alla polizia postale. Infatti, sembrerebbe che gli agenti abbiano già scoperto chi sia stato a fare uno scherzo così di cattivo gusto.

La denuncia contro l’hater

La rabbia di Fedez si è scagliata contro l’hater dicendogli che è assurdo che una persona vada a scaricarsi le foto di un bambino di 2 anni per dire che era morto di questa orrenda patologia.

Il rapper gli ha fatto degli insulti e ha detto che questo post era assolutamente di cattivo gusto. Ecco perché ha denunciato quello che stava succedendo, spiegando che non era il momento di sbagliare e di dire cose del genere, proprio ora che si vivono ore così difficili.

Qualche giorno fa i Ferragnez avevano messo in campo un crowdfunding per sostenere migliaia di cittadini e hanno fatto anche una donazione per garantire delle attrezzature ospedaliere al San Leonardo di Milano. Invece, nonostante questo, c’è chi è andato davvero oltre ogni limite dell’ accettabile, senza alcun rispetto per la vita umana.