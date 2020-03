Eva Henger incontenibile, il seno fuoriesce ovunque: ‘ci farai morire…’! (FOTO)

Eva Henger in costume da bagno fa il boom di like

Eva Henger non trova pace riguardo la primogenita Mercedes, ora in quarantena col suo fidanzato Lucas Peracchi. L’ex tronista, non convince minimamente l’istinto materno della star a luci rosse che lo considera una minaccia per la sua bambina. Il sogno erotico di molti uomini fortunatamente può consolarsi vicino agli altri membri della sua famiglia: Massimiliano Caroletti , Jennifer Caroletti, l’ultimo e Riccardo Junior Schicchi.

Intanto, Eva Henger non smette di stupire i propri follower regalando momenti di spensieratezza e serenità ai suoi seguaci. Proprio poche ore fa, l’ex porno diva ha stupito tutti con una sua immagine bollente mettendo in vista le sue forme mozzafiato.

Eva Henger seducente e sensuale in costume da bagno

ll tempo sembra non aver spento la bellezza di Eva Henger che a 47 anni si mostra ancora più bella di prima. L’ex attrice ha postato qualche ora fa uno scatto davvero bollente che ha fatto perdere la testa a tutti. A rendere ancora più interessate l’immagine è il micro bikini, che fascia alla perfezione il suo corpo.

Mentre il suo seno prosperoso è strizzato dal reggiseno del costume che tra l altro fuoriesce da sotto, il lato b si vede solo in parte. Eva Henger ha un fisico da urlo e i maschietti hanno apprezzato lo scatto.Quest’ultimi, infatti, hanno sommerso il post con tantissimi likes e commenti positivi. (Continua dopo il post)

Il segreto della sua perfetta forma fisica

Eva Henger come si vede dalle foto che posta ogni giorno sui social è in perfetta forma fisica. Negli ultimi mesi, la donna ha seguito una dieta drastica e ha praticato ogni giorno dello sport. Come lei stessa ha dichiarato di recente, ha deciso di perdere qualche kilo e a quanto pare ci è riuscita perfettamente.

Eva oggi ha 47 anni e sembra che il tempo su di lei non sia mai passato. Bella, sexy ed intrigante. Il segreto della sua bellezza è dato proprio da un corretto stile di vita. La madre di Mercedes ha eliminato metà dei carboidrati mangiando di più frutta e verdura e come si vede è pronta per la prova costume.