GF Vip: Andrea Denver svela un particolare piccante di Adriana Volpe

Al Grande Fratello Vip c’è spazio anche per qualche affermazione un po’ piccante tra un concorrente ed un altro. Ecco che cosa ha detto Andrea Denver su Adriana Volpe

GF Vip: lo strano rapporto tra Andrea Denver e Adriana Volpe

Durante questa quarta edizione del Grande Fratello Vip ad un certo punto è nata una bella complicità tra Adriana Volpe e Andrea Denver. Quest’ultimo sembrava apprezzare molto il fisico della conduttrice e dall’esterno hanno iniziato ad insinuare che ci potesse essere qualcosa tra di loro.

Tuttavia, il tutto si è mantenuto sullo scherzo: Adriana è felicemente sposata e Andrea ha una fidanzata che lo ama e lo sta aspettando. Tuttavia, questo non ha impedito al Grande Fratello Vip di giocare su questa situazione. Infatti, nel corso del reality la produzione ha fornito costumi e macchina fotografica ai concorrenti incaricandoli di realizzare un calendario. Ovviamente, Andrea e Adriana hanno scelto la piscina come location per le loro foto.

Andrea Denver svela un dettaglio piccante su Adriana Volpe

Un particolare episodio è stato ripreso da molti utenti su Twitter e da diversi siti di gossip. Patrick Ray Pugliese e Andrea Denver hanno commentato tra loro le foto scattate per il calendario del GF Vip e hanno fatto delle affermazioni un po’ particolari.

Mentre stavano guardando le foto di Andrea e Adriana in costume in piscina, Patrick ha notato: “Ma non ha il capezzolo così!” e il modello ha prontamente risposto: “Sì, ti dico di sì”.

Inevitabile l’ironia che si è diffusa immediatamente sui social. Insomma, sembra che sia proprio vero: nello scherzo c’è sempre un fondo di verità. Pare che Andrea Denver abbia osservato e apprezzato parecchio il fisico di Adriana Volpe. Voi che cosa ne dite?

Il ritiro di Adriana, le lacrime di Andrea

Oltre allo scherzo per questa strana attrazione del modello verso la conduttrice, tra loro c’è stato anche un rapporto d’amicizia molto forte. Infatti, quando Adriana si è ritirata dal reality, Andrea ha pianto per ore. La conduttrice gli ha poi fatto recapitare un messaggio in cui lo descriveva come un ragazzo sensibile, genuino, prezioso per queste qualità.