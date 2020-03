Patrick Pugliese replica alle accuse di Antonio Zequila e svela: “Mente su tutto” (VIDEO)

Dopo la messa in onda della precedente puntata del GF VIP, Antonio Zequila ha attaccato Patrick Pugliese ritenendo la sua nomination una vera pugnalata alle spalle. L’attore si è sfogato con alcuni coinquilini, tra cui Paolo Ciavarro, ed ha esternato tutto il suo malessere per la questione.

Inoltre, il concorrente ha anche aggiunto di aver provato ad avvicinare Patrick per un confronto, ma sarebbe stato rifiutato. Quest’ultimo, però, ha raccontato una versione completamente diversa a quella del suo compagno.

Patrick smentisce la versione di Antonio

Patrick, Andrea e Paola si sono cimentati in cucina nelle ultime ore. I tre sono rimasti in disparte dagli altri coinquilini e quindi hanno avuto la possibilità di lasciarsi scappare qualche confessione. Ad un certo punto, infatti, è arrivato Sossio, il quale ha informato Patrick Pugliese di alcune dichiarazioni fatte da Antonio Zequila. Nel caso specifico, il compagno di Ursula Bennardo ha detto che l’attore ha rivelato a tutti aver chiesto scusa al veterano del Grande Fratello, ma di essere stato rifiutato.

A quel punto, allora, Pugliese non ci ha più visto ed ha pesantemente sbottato dicendo che fossero solo bugie. Il concorrente, dunque, ha categoricamente negato di aver ricevuto le scuse di Er Mutanda, ma non solo. Il protagonista ha raccontato una versione diametralmente opposta che solo le telecamere potranno chiarire. (Clicca qui per il video)

Pugliese svela un retroscena su Zequila

Patrick Pugliese, infatti, ha detto di essere stato lui a provare a riavvicinarsi ad Antonio Zequila, ma quest’ultimo non ha voluto sentire ragioni. Proprio per tale ragione, il ragazzo ha detto di non comprendere per quale motivo il suo coinquilino menta così spudoratamente. Sossio, dal canto suo, ha confessato di aver ricevuto davvero le scuse del conterraneo, ma anche questo atteggiamento è stato oggetto di critiche.

Secondo i due, infatti, questo potrebbe essere stato l’ennesimo colpo da maestro di Zequila per cercare di fare propaganda e uscire pulito da tutta questa situazione. Infine, Patrick ha concluso dicendo che, ormai, non ha più interesse a continuare con questa discussione, dato che mancano solo due settimane alla fine del reality show. Una volta scaduto questo temine, ognuno prenderà la propria strada.