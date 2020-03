Paolo Bonolis, protagonista di Avanti un altro esce di seno: la scollatura vertiginosa mostra più del dovuto [FOTO]

Avanti un altro vince in replica

Sembra un paradosso ma le repliche di Avanti un altro stanno segnando un ascolto superiore agli appuntamenti inediti. Come tutti ben sanno, a causa dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus, Mediaset ha deciso di sospendere gli episodi nuovi per tramettere quelli andati in onda nei primi due mesi di programmazione.

Le spiegazioni potrebbero essere due: il primo che c’è molta gente a casa e il secondo perché Rai Uno ha scelto di far vedere al pubblico una specie di remix de L’eredità di Flavio Insinna. Quindi il game show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti da una settimana ha una media di sei milioni di spettatori e il 21% di share.

Sara Croce incanta i follower con uno scatto bollente

Nel frattempo molti protagonisti di Avanti un altro, tra cui Paolo Bonolis, consigliano i propri follower di rimanere a casa. Tra questi anche la bellissima Sara Croce, la nuova Bonas che la passata stagione televisiva era Madre Natura a Ciao Darwin. La modella, attraverso il suo seguitissimo account Instagram ha postato una serie di foto mozzafiato dove mette in evidenza il suo fisico da urlo.

Una foto in particolare indossa solo una camicia aperta dove è ben visibile il suo décolleté esplosivo. Ovviamente le sue iniziative social hanno mandato in tilt il popolo del web che l’ha premiata con migliaia di likes e tanti complimenti per il suo fascino. (Continua dopo il post)

Paolo Bonolis parla di Luca Laurenti

Nel frattempo anche Paolo Bonolis è diventato tecnologico realizzato quasi ogni giorno delle dirette Instagram parlando a turno con dei suoi amici vip. Ad esempio in settimana ha parlato con Marco Salvati, storico autore del game show Avanti un altro.

In quell’occasione il conduttore romano ha parlato di Luca Laurenti e della voce che girava sul web di una loro possibile lite. Il marito di Sonia Bruganelli ha negato tutto dicendo che sono sempre ottimi amici, inoltre ha confessato che il Maestro è isolato nella sua abitazione distaccandosi dalla realtà.