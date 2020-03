Giulia De Lellis e Andrea Damante sono insieme a Pomezia: spunta la prova che non lascia dubbi

In questi giorni le notizie su un possibile ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante si stanno rincorrendo con grande insistenza. E’ di sole poche settimane fa la notizia che la bella influencer abbia chiuso con il pilota Andrea Iannone e già si vocifera, con una certa insistenza, del fatto che i due ex siano tornati insieme.

Al momento non ci sono state conferme da parte di nessuno dei due interessati. Sui social si inseguono dubbi e sospetti. A lanciare l’ultimo indizio è stato il sito Il vicolo delle news, che è riuscito a fare gli stamp delle stories del fratello di Giulia De Lellis, Peppe, mettendole a confronto con una vecchia storia di Andrea Damante.

E’ evidente che ci sia qualcosa di familiare. Il set della narrazione sembra essere lo stesso. Difficile ipotizzare che in due case diverse ci sia lo stesso sfondo. E’ bastato questo, unite alle parole di Gabriele Parpiglia, che aveva annunciato la notizia già qualche giorno fa, a far sognare i fan della coppia.

La storia tra Giulia De Lellis e Andrea Damante

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono conosciuti all’interno dello studio di Uomini e Donne. Il dj veronese alla fine del percorso ha scelto proprio la bella Giulia preferendola a Laura Frenna. Dopo una lunga e intensa storia d’amore, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia della fine della loro relazione. Hanno preferito tenere segreto il motivo della separazione, anche se molte voci hanno parlato di un possibile tradimento di Andrea Damante.

Dopo la delusione per la fine della storia, Giulia aveva deciso di rimanere un po’ da sola, fin quando non è entrata nella sua vita Irama. I due sono stati fidanzati per un breve periodo prima di prendere strade diverse. A distanza di poche settimane, però Giulia De Lellis ha iniziato la sua relazione con Andrea Iannone. Come un filmine a ciel sereno alcuni giorni fa è arrivata la notizia della loro separazione. Ora, come sempre accade ogni qual volta la bella influencer torna single, il suo nome viene accostato a quello di Andrea Damante.

Giulia e Andrea sono insieme a Pomezia

Secondo quanto riportato dal sito Il vicolo delle news, Andrea Damante e Giulia De Lellis starebbero vivendo insieme questo periodo di quarantena. La coppia sarebbe nella casa dell’influencer a Pomezia. A dimostrarlo alcuni screen che lasciano pochi spazi a dubbi o interpretazioni.

In una vecchia stories di Andrea Damante, si vede il bel dj veronese comunicare con i suoi fan con alle spalle un’edera verde. In un’alta immagine, risalente a poche ore fa, il fratello di Giulia De Lellis, che passa diverso tempo nella casa dell’influencer, durante una sua diretta si è piazzato davanti ad un’edera che sembra essere la stessa. Un indizio che ha fatto impazzire i fan dei Damellis.