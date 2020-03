Mark Blum coronavirus l’attore non ce l’ha fatta: la famiglia ne da l’annuncio

Mark Blum, l’attore muore per le complicazioni da Coronavirus: lutto nel mondo del cinema

Il noto attore Mark Blum statunitense morto all’età di 69 anni per le complicazioni dovute al Coronavirus. Lutto nel mondo del cinema per l’attore che aveva contratto la patologia. Lo statunitense è molto apprezzato e conosciuto ed è morto che le complicazioni dovute al contagio da Coronavirus.

I suoi portavoce a Los Angeles hanno spiegato che si tratta di una notizia davvero molto triste che è stata resa nota al pubblico tramite i canali Social del gruppo teatrale Playwrights Horizons. Nel post pubblicato dai portavoce dall’attore c’è scritto che purtroppo non ce l’ha fatta e quindi, è arrivata una sorta di cordoglio per tutta la tua famiglia.

Il cordoglio per Mark Blum

Per Mark Blum si è subito scatenata una frase di cordoglio da parte del mondo del teatro e di quello del cinema. Infatti, tutti l’hanno ringraziato per quanto ha fatto nel mondo del teatro e del cinema. Ci sono anche delle fotografie pubblicate sui social di quelle che sono alcuni dei suoi lavori come ad esempio, Rancho Viajo oppure After the Revolution o Gus and Al.

Il noto attore quindi ha lasciato un vuoto nella mente di quanti lo conoscevano. Si era fatto conoscere al grande pubblico soprattutto, per due ruoli che erano stati molto importanti. In particolare, nel 1987 aveva partecipato al film Cercasi Susan Disperatamente nel ruolo di Gary.

I lavori dell’attore

Tra le partecipazioni e le collaborazioni più importanti di Mark Blum quelle con Madonna e Rosanna Arquette. Nel 1986, poi aveva avuto un ruolo nel film Mr Crocodile Dundee mentre poi nel corso della sua carriera ha continuato a lavorare in maniera ininterrotta in vari generi. À

Un’altra cosa importante è che tra i suoi ultimi lavori vi è stato You, ovvero una serie targata Netflix già alla seconda stagione. Classe 1950, Blum ha lavorato anche molto sul piccolo schermo e si è fatta male del pubblico. Quando è arrivato la notizia della sua morte ha lasciato un grande vuoto nel cuore di tutti, adesso negli Stati Uniti per lavanderia da Coronavirus, i morti sono arrivati a quota mille.

La situazione è tutta in evoluzione e bisogna mettere in campo misure di contenimento per evitare che possa peggiorare giorno dopo giorno.