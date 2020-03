Stranger Things, The Walking Dead e non solo: tutte le serie tv sospese per Coronavirus

La diffusione del Coronavirus in tutto il mondo ha portato alla sospensione di moltissime serie tv, sia nella produzione che nella messa in onda. Ecco l’elenco

Coronavirus: serie tv sospese

L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus, prima in Cina e poi nel resto del mondo, ha obbligato quest’ultimo a fermarsi. Prima l’Italia ha dichiarato zona protetta, poi la Spagna, la Germania e via via altri Paesi fino ad arrivare agli Stati Uniti.

Inevitabilmente anche la tv ha subìto degli arresti o delle importanti modifiche. In Italia, ad esempio, abbiamo visto la sospensione di programmi come Verissimo, Domenica Live, CR4 – La Repubblica delle Donne. Altri programmi continuano ad andare in onda, ma in modo molto diverso rispetto a come siamo sempre stati abituati (Grande Fratello Vip e Amici 19, ad esempio).

Anche il mondo delle serie tv ha dovuto fermarsi. All’inizio della diffusione del virus negli Stati Uniti, alcune produzioni hanno annunciato una sospensione delle riprese, come nel caso di Grey’s Anatomy. All’inizio si è parlato di giorni, forse un paio di settimane. Adesso sembra che la situazione debba protrarsi per più tempo.

Serie tv: riprese sospese per Coronavirus

Giorno dopo giorno, dagli Stati Uniti, patria delle serie tv di maggior successo, stanno arrivando comunicati ufficiali. È il caso, come già accennato, di Grey’s Anatomy. Anche se alle battute finali per la stagione in corso, le riprese sono state sospese in attesa di disposizioni. Lo stesso è successo a Riverdale. Brutte notizie anche per Stranger Things, che aveva avviato le riprese da pochissimi giorni.

Difficili le condizioni sul set di The 100 in cui gli attori hanno girato il gran finale di stagione in situazioni “inquietanti”. Sospese Superstore (comedy della NBC) e Legacies (che terminerà ben 4 episodi prima del previsto). Bloccate le riprese di The Handmaid’s Tale, Euphoria, Shameless; ma anche le produzioni britanniche di The Witcher, Peaky Blinders, Line of Duty.

Sospese anche le serie tv in onda

In questa difficile situazione, non sono state bloccate e sospese solamente le riprese sui vari set. Anche le serie tv che stavano andando in onda hanno visto una brusca interruzione. Tra queste troviamo le famose e amatissime serie dei canali statunitensi NBC e The CW: Chicago Fire, Chicago Med, Chicago P.D., Law & Order, New Amsterdam, Supergirl, The Flash, Batwoman.

A queste si aggiungono poi quelle delle emittenti via cavo, come The Walking Dead, Fear The Walking Dead, Atlanta, The last man. E quelle sulle piattaforme streaming come Netflix, Disney+, Amazon Prime. Solo per citarne alcune: Loki, The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, The Lord of the Rings.