“Casalinga bollente”: ex velina di Striscia la Notizia fa le pulizie in minigonna, gambe scoperte e fan in tilt [FOTO]

Le ragioni della lite tra Maddalena Corvaglia e di Elisabetta Canalis

In queste ultime ore sul web si è tornati a parlare di Maddalena Corvaglia e di Elisabetta Canalis. Ricordiamo che le due sono state veline di Striscia la Notizia per tre stagioni instaurando anche un bel rapporto d’amicizia. Addirittura le due dopo l’esperienza nel tg satirico di Antonio Ricci si sono trasferite a Los Angeles dove hanno aperto un centro fitness.

Successivamente, però, l’ex di Iacchetti si è lasciata col marito ritornando in Italia. E sarebbe proprio questa scelta a far vacillare l’amicizia con la soubrette sarda che è rimasta da sola a gestire la palestra. Di recente la Corvaglia ha mandato in tilt i follower grazie ad una foto bollente.

Maddalena Corvaglia in versione casalinga sexy su Instagram

Come tutti gli italiani, anche la bella Maddalena Corvaglia è in quarantena nella sua abitazione. L’ex velina di Striscia la Notizia, attraverso il suo seguitissimo account Instagram ha fatto un regalino a tutti coloro che la seguono. Nell’immagine in questione la si vede di schiena con addosso solo un mini dress nero e un paio di stivaloni mentre sulle punte cerca di spolverare la finestra.

“E’ importante avere la casa pulita e in ordine. Io di no alla polvere, soprattutto a quella che si insidia negli angoli più difficile”, ha scritto la soubrette a corredo della foto. Ovviamente i follower hanno apprezzato moltissimo l’iniziativa della loro beniamina premiandola con tantissimi mi piace e complimenti di ogni tipo. (Continua dopo il post)

Elisabetta Canalis parla dell’ex collega

Ritornando al rapporto tra Maddalena Corvaglia e di Elisabetta Canalis, quest’ultima qualche settimana fa ha rilasciato una lunga intervista al periodico femminile Grazia parlando dell’ex collega.

La nota soubrette sarda non ha svelato la ragione della loro litigata, tuttavia alla giornalista ha fatto intendere che difficilmente i rapporti tra le due torneranno pacifici. L’ex di George Clooney vive da anni a Los Angeles insieme al marito Brian Perri e alla figlioletta Skyler Eva, mentre l’altra ex velina di Striscia la Notizia in Italia.