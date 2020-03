Yari Carrisi ha un nuovo amore? Spunta una donna misteriosa (FOTO)

Yari Carrisi è forse in cerca di una nuova fiamma? Questo è quello che si stanno chiedendo in tanti in queste ore. La vita privata del figlio di Albano è sempre stata un mistero, soprattutto dopo la fine della relazione con Naike Rivelli. Da allora, il giovane musicista ha preferito chiudersi un po in se stesso evitando pettegolezzi sul suo privato.

Di recente, sembra tornato molto attivo sui social, dove poche ore fa oltre a stringersi attorno al dolore della famiglia di Detto Mariano ha lasciato tutti senza parole. A quanto pare una nota influencer molto amata nello spettacolo avrebbe messo gli occhi addosso al figlio di Albano. Vediamo insieme di chi si tratta.

Yari Carrisi ha una nuova fiamma?

Qualche anno fa Yari Carrisi è stato travolto dalla cronaca rosa per via della relazione avuta con Naike Rivelli, conosciuta durante l’avventura a Pechino Express. La coppia, è stata spesso al centro di numerose polemiche sopratutto per via di alcuni scatti postati sui social senza veli. Dopo poco tempo, entrambi , forse per divergenze caratteriali si sono detti addio e hanno preso strade diverse.

La scorsa estate, Yari è stato paparazzato con Asia Argento e seppur tra i due si è parlato di un flert nessuno ha mai confermato il gossip. Intanto, il figlio di Al Bano sembra essere diventato anche un buon partito per una nota influencer, conosciuta sopratutto per la lesoin avuta con Francesco Monte. Stiamo parlando della bellissima Giulia Salemi che pare sia pronta a conquistarlo.

Ecco chi ha messo gli occhi addosso al figlio di Al Bano

Yari Carrisi in ricordo di Detto Mariano, grande artista e grande amico della famiglia, ha voluto ricordarlo così: (Continua dopo la foto)

Un’immagine ricca di emozioni e tanti ricordi che lo hanno riportato dietro nel tempo. Infatti,il figlio di Al Bano seduto accanto al maestro prende lezioni di piano e proprio in questo scatto ricorda di aver imparato dove si trova il DO. Un ricordo che però evidenza anche un’altra cosa: come ha fatto Giulia Salemi ha mettere un link a un post del 2016? ll like della dell’influencer è quello che molte ragazze chiamano ‘link tattico’, chissà se il suo tentativo è andato a buon fine.