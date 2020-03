“Sto con Loredana Lecciso…” Al Bano vuota il sacco. Ecco come stanno le cose

Anche Al Bano purtroppo non sta attraversando un buon periodo. Dopo il triste addio a mamma Jolanda, all’amico Detto Mariano sembra che negli ultimi giorni è davvero preoccupato. L’emergenza coronavirus sta destando ansia e paura e anche il maestro Carrisi è stato ‘colpito’ sotto questo aspetto.

Di recente, ospite in collegamento a Storie Italiane, ha pregato a tutti di prestare attenzione invitandoli a non uscire di casa. Al Bano, oltre agli impegni presi con Romina Power ad Amici di Maria De Filippi, trascorre le sue giornate a Cellino San Marco, insieme a Loredana Lecciso e ai suoi figli. E proprio al settimanale Oggi, il cantante ha spiegato come trascorre le sue giornate.

Al Bano e la paura del coronavirus

Purtroppo l’epidemia che ha colpito tutto il mondo ha costretto Al Bano e Romina Power ha sospendere i loro tour. Durante l’intervista il cantante ha spiegato che i loro concerti sia in Russia, Ungheria e tanti altri paesi europei non sono cancellati ma momentaneamente sospesi.

Una situazione al quanto surreale quella che sta vivendo il nostro paese, tanto che l’ha definita una guerra. “Si sta combattendo contro un nemico invisibile, ma ne usciremo più forti di prima”, ha dichiarato.

Il rapporto ritrovato con Loredana Lecciso

Intanto, Al Bano prendendo sempre le giuste precauzioni e mantenendo le dovute distanze ogni venerdì accanto a Romina è negli studi a Roma, dove Maria De Filippi lo ha invitato come ospite in tutte e sei le puntate del serale di Amici. Ma come trascorre le giornale il cantante quando non lavora?

A raccontare la sua quotidianità è lo stesso Al Bano al giornalista di Oggi. La sua tenuta a Cellino San Marco gli permette di concedersi lunghe passeggiate, tra gli ulivi e gli animali. Accanto a lui, la madre di Jasmine e Bido, Loredana Lecciso, che non lo lascia un secondo.

Infatti, ultimamente la coppia sembra aver ritrovato la passione e lo ha confermato proprio la show girl alcune settimane fa. Al Bano ha dichiarato che ogni mattina si sveglia presto e proprio accanto alla sua famiglia trascorre le giornate