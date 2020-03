Gianni Sperti, capelli lunghissimi e ricci: irriconoscibile nella foto che ha sconvolto i fan

Gianni Sperti è diventato uno dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo. A poco a poco è riuscito a far breccia nei cuori dei telespettatori, che con fedeltà assoluta lo hanno seguito in questi anni nella veste di opinionista di Uomini e Donne, il dating show targato Maria De Filippi.

Gianni Sperti, il cambiamento dell’opinionista di Uomini e Donne

Negli anni l’ex ballerino ha più volte modificato il suo look dando vita a numerose trasformazioni. Sul web, però, da un pò di tempo circola una foto di lui giovanissimo: Gianni ha capelli lunghissimi ricci e neri, un’aria da latin lover che ai tempi ha rapito il cuore della bellissima Paola Barale.

L’opinionista era (ma lo è tutt’ora) un uomo molto bello. Oggi è molto diverso dal passato. Ha optato per un look meno easy e per un taglio di capelli medio corto (c’è stato un tempo in cui è stato completamente rasato. (Continua dopo la foto)

La centralità di Sperti nel trono over

Gianni ha preso davvero a cuore il suo ruolo a Uomini e Donne. Ha più volte messo in discussione fortemente le persone che hanno cercato di intaccare la veridicità del programma, e tutti coloro che hanno tentato di ingannare la redazione per mera questione di visibilità. Lui crede molto in quello che fa, e lo difende con i denti. E’ diventato per tutti una sorta di paladino della giustizia.

A lui si deve anche, insieme alla complicità della sua collega Tina Cipollari, la dote di movimentare le puntate, soprattutto quelle del trono over, dove i due danno il meglio. Gianni è schietto e fumantino e non le manda a dire.

Tra segnalazioni e battibecchi è diventato l’anima della trasmissione e punto di riferimento anche per molti protagonisti. Ha ad esempio intrecciato una amicizia forte con la dama Ida Platano e per lei non sono mancati consigli sulla sua turbolenta ed appassionante storia d’amore con l’operaio pugliese Riccardo Guarnieri.