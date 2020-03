Gianni Sperti si cambia senza UeD attua il piano B

Gianni Sperti e Tina Cipollari tengono impegnati i follower con una diretta Instagram

Gianni Sperti, proprio come tutti i protagonisti del trono over cavalieri, dame, tronisti, corteggiatori, ecc sta cercando di impegnare il proprio tempo in qualunque modo. In questi giorni Gianni e Tina Cipollari si sono attivati per fare una diretta Instagram ed hanno divertito oltre che intrattenuto per parecchio tempo i loro follower.

È stata una diretta molto interessante, simpatica, i due in televisione mancano proprio tanto. Uomini e Donne d’altronde fa compagnia alla gran parte della popolazione italiana, la sospensione da quasi due settimane si fa sentire. Chiunque sta cercando di impegnare quelle ore pomeridiane al meglio, ma sembra essere difficile. L’arco di tempo che va dalle 14:45 alle 16:30 è del tutto impegnato con il programma di canale 5. Difficile trovare una valida alternativa per divertirsi alla stessa maniera.

Gianni Sperti, la rivelazione che lascia senza parole

Gianni Sperti durante la diretta e spesso nelle varie storie Instagram raccomanda ai suoi follower di rimanere in casa e cercare di riscoprire se stessi. D’altronde afferma che la quarantena gli sta permettendo di riscoprire delle sue passioni. Una tra le tante la lettura, mentre la seconda la scrittura. Questa seconda affermazione ha lasciato tutti a bocca aperta perché nessuno avrebbe mai potuto immaginare che a Gianni piace scrivere.

Così qualcuno gli ha consigliato di iniziare a scrivere un libro. Ancora più sconvolgente è stata la sua risposta, dato che l’opinionista di Uomini e Donne ha affermato che la stesura del libro è già in atto, quindi potremmo vedere tra i vari scaffali delle librerie un libro firmato Gianni Sperti tra pochissimo tempo. Insomma la quarantena sta dando già i suoi risultati.

Cosa racconterà nel suo primo libro?

Adesso i più curiosi si chiedono di cosa potrà parlare il suo libro. La domanda più che altro è: l’opinionista rivelerà qualcosa sulla sua intimità? Gianni è sempre molto restio a parlare della sua vita privata, però potrebbe essersi stancato di mantenere tutto segreto e quindi potrebbe avere deciso di parlare in modo delicato ed elegante di sé attraverso delle pagine.

Ma niente è certo perché potrebbe anche trattarsi di un’autobiografia che non ha niente a che fare con la sua vita sentimentale dato che le sua vita è ricca e ci sarebbe tanto da dire. Insomma Gianni ha parecchi contenuti coinvolgenti da poter utilizzare per riempire anche più di un libro. Non ci resta che aspettare con quel pizzico di curiosità in più che non fa male.