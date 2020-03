Amici 19 sul vincitore è bufera, la produzione ha già deciso chi far vincere

Amici 19, il pubblico avanza una ipotesi che sembra essere reale

Amici 19 sta per giungere al termine e il pubblico molto attento ad ogni piccolo dettaglio, forse ha già capito come andranno le cose. È questo ciò che ancora Maria De Filippi e molti altri non hanno capito. L’attenzione del pubblico è sempre elevata ma la si prende con estrema leggerezza pensando di fare fessi tutti.

Siamo vicini alla finale, manca soltanto una settimana, due puntate per stabilire il vincitore del reality che quest’anno è andato avanti tra alti e bassi. È successo davvero di tutto, uscite che nessuno si aspettava, comportamenti negativi da parte dei ballerini per esempio Valentin e Javier. I due hanno abbandonato la scuola la scorsa puntata in modi abbastanza drastici.

Ciò che ha colpito parecchio tutti quest’anno è stato l’atteggiamento mantenuto da Maria De Filippi che sembra avere i suoi pupilli. Gli scorsi anni è stata una donna obiettiva e non ha mai fatto trasparire le sue preferenze, anzi ha bacchettato coloro che lo hanno fatto in modo troppo evidente, essendo di parte in qualunque occasione. Da questo momento in poi invece le cose sembrano essere cambiate. La conduttrice Mediaset infatti potrebbe avere già scelto la sua vincitrice che potrebbe essere la vincitrice assoluta.

Amici 19, Gaia in pole position…

Amici 19 quest’anno è stato altalenante anche per i giudizi degli insegnanti che sono cambiati in più occasioni, puntata per puntata, fino ad arrivare a qualcosa di molto strano che sta avvenendo proprio in questi giorni.

Come ogni anno, ogni insegnante ha avuto giudizi positivi e negativi, mantenuti fino alla fine. Questa volta invece i telespettatori si sono accorti che se all’inizio lodavano alcuni alunni, adesso quegli stessi sono diventati Il bersaglio comune, hanno fatto passi indietro, sono peggiorati tantissimo. Mentre gli alunni che inizialmente non erano particolarmente bravi adesso sono diventati dei piccoli geni.

La storia puzza un po’. Per esempio molti hanno notato un atteggiamento totalmente diverso nei confronti di Gaia, che dal primo secondo è stata la preferita di Maria De Filippi. La conduttrice infatti l’ha spesso chiamata in causa per pareri, commenti ed opinioni su qualunque fatto. Ogni risposta di Gaia è stata apprezzata e seguita da un applauso da parte di Maria che si è oltretutto complimentata anche per le esibizioni.

Insospettisce il giudizio estremamente positivo di Rudy Zerbi

Tra i maestri Rudy Zerbi è quello che ha avuto un atteggiamento particolarmente strano. Se l’uomo Inizialmente commentava in modo negativo le esibizioni della cantante ultimamente invece non fa altro che lodarla.

Un cambio del tutto repentino che può essere condiviso anche con tutti gli altri insegnanti che ultimamente si complimentano per i grossi passi avanti fatti dalla ragazza. Mentre non possiamo dire la stessa cosa per quanto riguarda gli ultimi ragazzi rimasti nella scuola che subiscono soltanto i richiami e rimproveri.