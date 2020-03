Patrick Ray Pugliese: “Licia Nunez non andrà in finale. Ci scommetto”

Patrick Ray Pugliese non crede che Licia Nunez andrà in finale: la fidanzata lo attacca su Twitter

Al calar della notte, Patrick Ray Pugliese, parlando con i coinquilini Sossio Aruta, Andrea Denver e Teresanna Pugliese, si è lanciato giovedì in una previsione sulla finale del Grande Fratello Vip 4, sostenendo di essersi fatto un’idea precisa su chi arriverà fino in fondo.

Tra i cavalli su cui punta, il veterano del reality show nella Casa più spiata dagli italiani ha escluso Licia Nunez. Prontamente Andrea Denver ha ribattuto, convinto del contrario. Ma il secondo classificato del GF 4 è rimasto fermo sulla propria posizione.

50 euro sul piatto

Secondo Patrick Ray Pugliese l’attrice spagnola, ex compagna di Imma Battaglia, non staccherà il pass per la puntata decisiva. È pronto a scommettere 50 euro, anche se al momento non li ha lì con sé. Il modello ha dunque raccolto il guanto di sfida, certo di avere l’ultima parola. Eppure, il confronto ha mandato su tutte le furie la fidanzata della Nunez, Barbara Eboli, intervenuta via social.

Appena ha ascoltato le parole proferite da Patrick Ray Pugliese al Grande Fratello Vip 2020 la Eboli ha perso le staffe, precipitandosi, senza esitazioni, su Twitter per attaccarlo. Cosa gli ha scritto? In modo decisamente schietto la donna ha scritto un post velenoso contro il concorrente del programma di Alfonso Signorini. Puntare 50 euro sulla sua esclusione dalla finalissima la sbigottisce. E sulla base di tali parole chiede se vogliano rivelare qualcosa, se deve dedurre che non la salverà.

Rivolgendosi ai fan di Patrick ha aggiunto di essere curiosa di scoprire chi è il vero traditore: tutta la vita Paolo Ciavarro. Il pungente commento ha naturalmente creato subito una bella baruffa mediatica. Difatti, il folto gruppo di sostenitori di Pugliese non ha visto di buon occhio la provocazione e sul web ha sfogato frustrazione.

Patrick Ray Pugliese scommette contro Licia

La compagna di Licia Nunez del Grande Fratello Vip 4 sembra davvero non aver accettato nella maniera più assoluta le dichiarazioni di Patrick. E dopo averlo duramente attaccato su Twitter si è resa autrice di un altro post piccato nei suoi confronti.

La differenza sta nel fatto che Licia crede in lui come finalista, ma lui no. Comunque va bene così: chiunque prima o poi esce allo scoperto. Questa uscita gioverà alla dolce metà oppure le farà inimicare il pubblico da casa? Una cosa è certa: dentro ‘quelle’ mura esistono fazioni.