“Ti beccherai un malanno”: Naike Rivelli completamente nuda sospesa in aria, la protesta contro il Governo [FOTO]

View this post on Instagram

Buongiorno Governo,Sono Naike Rivelli e ho 45 anni. Ho visto la mia mamma lavorare da sempre. Ha lavorato così tanto che sia io che i miei fratelli ne abbiamo sentito la mancanza. La mia mamma, Francesca Rivelli in arte Ornella Muti, è di nazionalità mezza russa e mezza napoletana. Da quando posso ricordare, mi è stato insegnato di essere umile, compassionevole e generosa. Mi è stato insegnato come essere educata, a fare i lavori di casa, di cucina, di giardinaggio. Ho avuto l’incredibile fortuna di viaggiare e conoscere tutto il mondo, mi hanno spinto ad imparare le lingue, conoscere le culture e le usanze dei luoghi visitati per lavoro. Mi è stato insegnato a dare il valore giusto alle cose giuste. Nonostante mia madre abbia conosciuto grandi ricchezze e grandi poteri, mi ha insegnato che rimanere semplici e con i piedi per terra è fondamentale per non disperdersi. Mi è stato impartito di condividere SEMPRE ciò che ho. E che quando si ha più degli altri, non bisogna ostentarlo mai, anzi, mi è stato detto di liberarmi dall’eccesso, perché il troppo per uno diventa una carenza per gli altri. Mi è stato raccontato che siamo tutti uguali e che nulla di ciò che otteniamo dall’universo ci appartiene veramente, perché il mondo e l’universo non sono mai stati di nostra proprietà, anzi sono in prestito. Nella mia vita mi è stato insegnato l’amore. Oggi so che un sorriso, una carezza, un abbraccio, un consiglio giusto, possono cambiare la vita a tanti. Oggi so dove riporre le mie speranze ed il mio credo. Caro Governo, un mondo che ormai marcia tutto intorno a un vip, un brand, un influencer, un politico, un milionario e alle calippocratiche di turno, è un mondo che non funziona. Abbiamo pagato le nostre tasse e cercato di seguire in ginocchio, tutte le regole imposte. Oggi l’italiano medio si trova col culo per terra, con le pensioni precarie, indebitato fino al collo, chiuso in casa senza lavoro ne stipendio con la Tv che propone “Vip” che gli chiedono persino di contribuire con soldi che non ha. Boh. Caro Governo… forse sarebbe ora di rendersi conto che qualcosa NON VA. Le nostre rate vanno avanti, e non si fermano. Vorremmo risposte, non richieste d’aiuto.