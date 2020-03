Coronavirus, positivi al carcere di Bollate: detenuti a rischio

Il settimanale Giallo ha reso nota una testimonianza giunta dal carcere di Bollate. Stiamo parlando di uno dei penitenziari più importanti d’Italia. Sembra, tuttavia, che all’interno della struttura gli ospiti e i gli addetti ai lavori respirino una tranquillità apparente.

Chi ha rilasciato la testimonianza ha paragonato il penitenziario ad una polveriera. Questo perché il coronavirus ha colpito anche qui. Una guardia si è sentita male, mentre un detenuto è risultato positivo, seppur asintomatico.

Tutto è iniziato quando una guardia si è sentita male ed un carcerato è stato trovato positivo al covid-19, pur essendo asintomatico. Quest’ultimo starebbe bene. Ricordiamo come il carcere di Bollate non abbia manifestato problematiche quali scoppi di rivolte come accaduto altrove. Le ribellioni sono iniziate dal momento in cui il ministero della giustizia, vista l’emergenza da coronavirus, ha vietato le visite ai detenuti da parte dei familiari.

Coronavirus, la pandemia che ha messo in ginocchio l’umanità

La pandemia da coronavirus ha messo in ginocchio il pianeta Terra. L’emergenza ha costretto l’amministrazione penitenziaria ad interrompere qualsiasi concessione. Stop a semilibertà, permessi premio e lavori all’esterno. Il tutto per tenere fuori dalle carceri la minaccia del covid-19. Sfortunatamente, il virus ora sembra essere entrato in alcune strutture detentive. Tra queste, lo stesso carcere di Bollate. Eppure, gli ospiti del penitenziario sono, in qualche modo, più fortunati rispetto ad altri reclusi.

La testimonianza di una volontaria

Una volontaria, che fino a qualche tempo lavorava nel carcere di Bollate, ha scritto una lettera a Giallo. La donna informa come,nonostante la situazione difficile, ai detenuti è stato sempre permesso di telefonare, almeno una volta al giorno. Sono stati, inoltre, scarcerati, con il beneplacito dei giudici, tutti coloro considerati idonei alle misure alternative. La volontaria dice poi che la direzione si confronta quotidianamente con le commissioni di reparto. Si riferisce ad una sorta di organismo sindacale rappresentate i detenuti.

La donna aggiunge che le aziende che svolgono attività lavorative nel carcere hanno continuato ad essere funzionanti. Sono state attivate anche lezioni online per gli studenti universitari in quarantena. La possibilità di spedire e-mail non è mai stata messa in discussione. Il carcere di Bollate è noto per essere un’eccellenza italiana ed europea. In esso sono reclusi alcuni detenuti celebri a livello mediatico. Tra questi, ricordiamo Massimo Giuseppe Bossetti, Renato Vallanzasca, Alberto Stasi e Rosa Bazzi.